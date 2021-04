Das Leben einer Jazzmusikerin: "Ich habe es keinen Tag bereut" Stand: 30.04.2021 16:35 Uhr Seit zehn Jahren begeht die UNESCO den 30. April eines jeden Jahres als International Jazz Day. Ein Gespräch mit der Saxophonistin und Bassklarinettistin Alexandra Lehmler. Beitrag anhören 7 Min

Frau Lehmler, ist der International Jazz Day für Sie ein Grund zu feiern? Oder doch eher zu mahnen: Vergesst uns arme Jazzer nicht?

Alexandra Lehmler: Der Tag eignet sich für beides wunderbar. Zum einen ist es ein schöner Grund, Konzerte zu veranstalten. Man sollte sowieso jeden Tag Konzerte - vor allem Jazzkonzerte - veranstalten, aber ganz besonders am weltweiten Jazz Day. In unserer besonderen Situation ist es auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Hallo Leute, wir sind auch noch da, denkt an uns! Wir brauchen die Bühne und die Zuschauer - das muss irgendwann wieder losgehen.

Liegt es ausschließlich an Corona, dass der Jazz so wenig Publikum hat? Er ist mittlerweile ein bisschen eine Randerscheinung geworden, oder?

Lehmler: Ich würde nicht per se sagen, dass der Jazz wenige Zuschauer hat. Das erlebe ich in meinem Alltag eher selten. Natürlich ist der Jazz kein Massenphänomen, aber was der Jazz definitiv brauchen kann, sind mehr Spielräume, mehr Spielorte, mehr Öffnungen, auch der großen Konzerthäuser. Damit hätte auch das Publikum einen breiteren Zugang dazu.

Vor nicht allzu langer Zeit hat die Deutsche Jazzunion auf die prekäre Situation von Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern hingewiesen: wenig Auftrittsmöglichkeiten und oft kein großes Honorar. Das alles war noch vor der Corona-Pandemie - wie sieht es denn jetzt aus?

Lehmler: Jetzt sieht es natürlich ganz dramatisch aus. Alle kulturellen Einrichtungen sind geschlossen, insofern sieht es für uns alle in der Branche sehr düster aus. Ein großes Problem, das wir haben, ist: Welche Spielorte werden später noch übrig bleiben? Uns fehlt die Perspektive, wann es überhaupt jemals wieder mit einem Konzertbetrieb losgehen wird. Ein anderes Problem ist, dass Unterstützungen bei vielen nicht ankommen. Viele Musiker*innen fallen durch das Netz der Absicherung.

Die UNESCO rühmt den Jazz als Türöffner für die "Gleichberechtigung der Geschlechter". Da ist wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens: Zumindest hat die Untersuchung "Gender.Macht.Musik" der Deutschen Jazzunion untersucht, wie Frauen im Jazz vertreten sind. Wie gut kommen Frauen dabei weg und wo hakt es noch?

Lehmler: Das ist tatsächlich das Rätsel, was viele versuchen zu lösen: Wo liegt der Punkt, an dem sich Mädchen dazu entschließen, nicht professionelle Jazzmusikerinnen zu werden? Es gibt viele Theorien, und es wird auf vielen Ebenen daran gearbeitet, damit der Zugang den Mädchen etwas leichter fällt. Es werden auch spezielle Förderprogramme gestartet. Momentan ist es in Zahlen leider immer noch so, dass es ungefähr 80 Prozent männlichen Anteil und 20 Prozent weiblichen Anteil gibt, und bei den Frauen überwiegen ganz stark die Sängerinnen - die Instrumentalistinnen sind tatsächlich ein Randphänomen. Es gibt verschiedene Theorien, woran das liegen könnte. Es gibt zum Beispiel im Lehrbereich wenig Professorinnen. In der Öffentlichkeit wird der Jazz noch überwiegend männlich dargestellt, und somit fehlen auch die Vorbilder. Man weiß ja, dass fehlende Vorbilder oft ein Grund dafür sind, dass Mädchen sich nicht zutrauen, bestimmte Wege einzuschlagen. Daran wollen wir definitiv stark arbeiten, damit sich das ändert.

Sie selbst sind ausgebildete und studierte Jazzmusikerin: Instrumentalistin mit Einser-Abschluss. Aber können Sie das jungen Nachwuchskräften heute noch guten Gewissens empfehlen: Werdet Jazzmusiker?

Lehmler: Der Abschluss ist eigentlich total belanglos - den braucht man gar nicht, um Musik zu machen. Heutzutage ist das relativ selbstverständlich: Ich werde Musiker oder Musikerin und studiere an der Universität oder an der Musikhochschule. Aber der Markt fragt später nicht danach, ob man das studiert hat und welchen Abschluss man hat. Da geht es darum, ob man damit die Menschen erreicht oder nicht. Als Jazzmusiker entschließt man sich dazu, einen Weg zu gehen, der etwas steiniger ist als viele andere Wege. Man akzeptiert, dass man auf vielen Ebenen keine Absicherung hat, dass man weniger Geld verdient als die meisten anderen, die Abitur gemacht haben. Das ist nicht der einfachste Weg, den man gehen kann. Aber wenn man Musik machen möchte, wenn man diesem Leben etwas abgewinnen kann - etwa viel mehr Spontaneität als bei anderen Menschen in festen Anstellungen -, dann ist das definitiv empfehlenswert. Ich habe es keinen Tag meines Lebens bereut, dass ich das gemacht habe.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

