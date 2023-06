Two Door Cinema Club beim Hurricane Festival 2023 Stand: 16.06.2023 10:25 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die nordirische Band Two Door Cinema Club vereint in ihren Songs Indie-Rock mit Elektro-Pop-Einflüssen. Das Ergebnis: äußerst tanzbare Hits wie "Something Good Can Work" oder "I Can Talk“". Seit 2007 machen die drei gemeinsame Musik, die schlichtweg gute Laune macht: Two Door Cinema Club-Songs sind einfach der perfekte Sound zum Mitsingen und Feiern - also perfekt für den Nachmittag eines Festivalsamstags.

