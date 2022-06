Twenty One Pilotes: Genremix mit Tiefgang Stand: 05.06.2022 12:55 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Tyler Joseph und Josh Dun haben eine sehr treue Anhängerschaft. Ihre Fans nennen sich "Skeleton Clique" - und sorgen bei jedem Konzert ihrer Band Twenty One Pilots für Kreischen und Klatschen. Sicherlich werden sich auch beim Hurricane Festival einige von ihnen tummeln - doch Twenty One Pilots würden auch ohne sie alle begeistern. Die Band, die 2009 in Ohio gegründet wurde, zeichnet sich durch sehr eingängige Popsongs aus, die meistens mehr als nur melancholisch angehaucht sind. Intensiv setzen sich die Beiden auch mit schwierigen Themen wie Depression und Ängsten auseinander und wechseln dabei so wild die Genres, das ein einzigartiger Sound dabei herauskommt.

Twenty One Pilots seht ihr im Videostream in der Nacht zu Sonntag, den 19.06.2022 um 0.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 19.06.2022 | 00:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane