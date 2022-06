Thees Uhlmann, der Wortjongleur Stand: 05.06.2022 13:51 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Eines muss man Thees Uhlmann wirklich lassen. Wie er sogar aus einem unwahrscheinlich umständlichen Songtitel wie "Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf" noch einen Hit macht, ist in der deutschen Musikbranche wohl einzigartig. Thees Uhlmann ist ein richtiger Sprachjongleur. Das war er schon als Mitglied der Band Tomte - und das ist er jetzt auch als Solokünstler. Und er ist Festival-erfahren: Hurricane, Rock am Ring, Rock im Park, Highfield - Thees Uhlmann war schon überall. Und das ist kein Wunder, denn bei ihm weiß man, was man bekommt: anspruchsvolle Texte und wahnsinnig eingängige Melodien. Und was Lachse im Fluss so treiben, hat dank ihm nun auch jeder mitbekommen.

Thees Uhlmann & Band seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 17.15 Uhr.

