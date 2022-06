The Killers: Sie sind "Human" - wir sind "Dancers" Stand: 05.06.2022 11:34 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die Frage "Are we human or are we dancers" haben The Killers wahrscheinlich mittlerweile zur Genüge beantwortet. Denn die 2001 in Las Vegas gegründete Rockband ist wesentlich mehr als ihr wohl bekannter Hit "Human". Schon mit ihrem ersten Album "Hot Fuss" kletterten sie 2004 auf Platz eins der britischen Charts. Ein Erfolg, den sie mit jedem ihrer sechs noch folgenden Alben wiederholen sollten. Besonderes Aushängeschild der Gruppe ist natürlich auch die Stimme des 40-jährigen Frontmanns Brandon Flowers. Durch ihn erzielt die Band seit fast 20 Jahren Hit nach Hit. Und ganz ehrlich: Man ist auf keiner guten Party, ehe nicht irgendjemand ihr "Mr. Brightside" auflegt.

