The Hives: Gut gekleidet, guter Punk Stand: 05.06.2022 13:56 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Na das ist doch mal eine Band mit Stil! Man kann von The Hives halten, was man möchte, aber gut gekleidet sind die fünf Schweden mit Sicherheit immer. Und auch wenn es darum geht, ihr Publikum zu unterhalten, macht der 1993 gegründeten Rockgruppe niemand etwas vor. Eine US-amerikanische Musikzeitschrift erklärte sie 2006 sogar mal zur "besten Live-Band der Welt". Und das Beste ist für Scheeßel gerade gut genug! Selbstironischer Schweden-Punk mit dem Mut, auch mal poppigere Klänge zuzulassen. The Hives wissen genau, was sie tun - und deswegen macht es einen riesigen Spaß, ihnen zuzusehen.

The Hives seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 19.15 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 19.06.2022 | 19:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane