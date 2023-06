Tash Sultana beim Hurricane Festival 2023 Stand: 18.06.2023 14:30 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Wer bei Ed Sheeran beeindruckt ist, wie er live seine Songs allein mit einer Loopstation spielt, der kann sich vor Tash Sultana nur ehrfurchtsvoll verbeugen. Gitarre, Bass, Drums, sogar Saxofon, Trompete und Flöte spielt Sultana alles selbst. In dieser Form erinnert das ein bisschen an Prince ein, der auch an schier an jedem Instrument ein Ausnahmekünstler gewesen ist. Fazit: Tash Sultana ist gesegnet mit Talent und fantastischen Songs.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 16.06.2023 | 18:00 Uhr