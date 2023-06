Sondaschule beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 12:59 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Bei Sondaschule gibt es Ska-Punk aus Oberhausen und Mülheim an der Ruhr: Deutsche Texte, leicht selbstironisch, verpackt in schnelle Songs, die abgehen. Und wie es sich für Ska-Punk gehört, dürfen natürlich auch die Bläser nicht fehlen. Ihr letztes Album "Unbesiegbar" (2022) stieg auf Anhieb auf Platz zwei der Albumcharts ein. Sondaschule haben Wumms und machen großen Spaß - genau das richtige, um in das Hurricane-Wochenende zu starten.

