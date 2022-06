Seeed sorgen für ordentlich Adrenalin Stand: 05.06.2022 11:41 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die Berliner Band Seeed gibt es seit 1998. Mit Songs wie "Dickes B" und "Ding" wurde sie im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. Ihre Musik ist eine Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Ska. Mitte der 2010er-Jahre widmeten sich viele Bandmitglieder auch Soloprojekten, unter anderem Peter Fox, der mit "Haus am See" oder "Alles neu" große Erfolge feierte. Seit dem Tod von Sänger Demba Nabé im Mai 2018 besteht Seeed noch aus zehn Mitgliedern. Und jedes einzelne von ihnen wird in Scheeßel alles dafür tun, um für ordentlich Adrenalin bei den Zuschauern zu sorgen und eine große Abrissparty zu zelebrieren.

Seeed seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 23.00 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 17.06.2022 | 23:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane