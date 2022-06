Royal Blood - die Zwei-Personen-Rockband Stand: 05.06.2022 13:49 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Wenn man schon Royal Blood heißt, dann ist es klar, dass diese Band natürlich aus England kommen muss! Gegründet 2013 im Küstenort Worthing, machen Mike Kerr und Ben Thatcher bis heute ehrliche Rockmusik. Und ja - Royal Blood ist eine echte Rockband mit nur zwei Mitgliedern, das allein hat schon Seltenheitswert. Alle ihre drei bisher herausgebrachten Alben holten sich die Nummer eins in ihrem Heimatland, charteten aber auch in Deutschland und in den USA. Royal Blood liefert einen Super-Auftakt in den letzten Festivaltag des Hurricane 2022. Musik nicht nur zum Kopfnicken, sondern zum richtig Abgehen.

Royal Blood seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 16.15 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 19.06.2022 | 16:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane