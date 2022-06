Eingängig-mitreißender Punkrock mit Rise Against Stand: 05.06.2022 14:01 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Der Name ist definitiv Programm. Rise Against laden alle ein, sich aufzulehnen - gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Exakt so geht Punkrock - eingängig und mitreißend, wütend und gleichzeitig hoffnungsvoll. Rise Against wurde 1999 unter dem Namen "Transistor Revolt" in Chicago gegründet. Damals wie heute ist Tim McIlrath Frontmann und Songschreiber. Das Album "Endgame" der Band erreichte 2011 in Deutschland Platz eins der Charts und gleichzeitig Platinstatus. Die Band setzt sich außerdem für die Rechte von Tieren ein und unterstützt Tier- und Umweltschutzorganisationen.

Rise Against seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 21.00 Uhr.

