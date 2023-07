Placebo beim Hurricane Festival 2023 Stand: 03.07.2023 10:43 Uhr Rund 80.000 Fans haben beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel drei Tage lang gefeiert - und zahlreiche Bands aus dem In- und Ausland erlebt. NDR.de bietet Auftritte als Video on demand an.

Irgendwo zwischen Indie- und Glam-Rock sind Placebo eine der beliebtesten Bands der Rockszene geworden: Seit ihrer Gründung 1994 ist die einmalig-charismatische Stimme von Brian Molko nicht mehr aus der Alternative-Rock-Welt wegzudenken. In 30 Jahren Bandbestehen haben die Londoner acht Studioalben veröffentlicht. Placebo haben die ganze Welt betourt und zählen zu den größten Headlinern überhaupt. Beim Hurricane Festival 2023 hatte die Band natürlich auch ihre Hits "Song To Say Goodbye" und "The Bitter End" dabei.

