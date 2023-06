Placebo beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 13:00 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Irgendwo zwischen Indie- und Glam-Rock sind Placebo eine der beliebtesten Bands der Rockszene geworden: Seit ihrer Gründung 1994 ist die einmalig-charismatische Stimme von Brian Molko nicht mehr aus der Alternative-Rock-Welt wegzudenken. Seitdem haben die Londoner acht Studioalben veröffentlicht. Placebo haben die ganze Welt betourt und zählen zu den größten Headlinern überhaupt. Beim Hurricane Festival 2023 werden die Fans garantiert Hits wie "Every You Every Me" und "Too Many Friends" mitsingen.

