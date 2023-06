Picture This beim Hurricane Festival 2023 Stand: 16.06.2023 10:18 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die Indie-Pop-Rockband Picture This stammt aus dem irischen Städtchen Athy. Mit Songs wie "Take My Hand" oder "Addicted To You" haben die vier in ihrer Heimat Irland schon einigen Erfolg, sie können sogar schon zwei Nummer-eins-Alben vorweisen. Jetzt will die Band auch das Hurricane erobern: Bei Picture This gibt's gute Stimmung am frühen Nachmittag des Festivalsamstags.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 14.06.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane