Materia beim Hurricane Festival 2023 Stand: 03.07.2023 11:15 Uhr Rund 80.000 Fans haben beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel drei Tage lang gefeiert - und zahlreiche Bands aus dem In- und Ausland erlebt. NDR.de bietet Auftritte als Video on demand an.

Marten Laciny war mal Fußballer bei Hansa Rostock, auch Modell in den USA, aber vor allem kennt man ihn als Rapper: mal als Marsimoto, aber natürlich als Marteria. Und live bedeutet dieser Name vor allem eins: Abriss! Der Rostocker gibt auf der Bühne alles, seine Fans feiern ihn für seine Songs, die vollgestopft mit Wortspielen sind. Selbstverständlich auch für seine Energie, mit der er sich live austobt - kein Wunder bei Hits wie "Kids (2 Finger an den Kopf)", "OMG" oder vor allem "Lila Wolken". Mit seinem Kumpel Casper hat er auch schon ein Album veröffentlicht

