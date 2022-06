Martin Garrix: Der Soundtrack der Festival-Nacht Stand: 05.06.2022 11:41 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Martin Garrix ist der wohl perfekte Act, um diesen ersten Festivaltag zum Höhepunkt zu bringen und einfach nur zu tanzen und zu feiern. Der Niederländer ist einer der erfolgreichsten DJs unserer Zeit, mit "Animals" feierte der 26-Jährige schon 2013 seinen internationalen Durchbruch. Unter den zahlreichen Auszeichnungen des Niederländers finden sich auch mehrere MTV Europe Music Awards und ein Echo. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea durfte er bei der Abschlusszeremonie auftreten. Nun sind in Scheeßel bestimmt ähnlich viele Augen auf ihn gerichtet - und er sorgt für den Soundtrack einer am Ende wieder viel zu kurzen Festival-Nacht.

Martin Garrix seht ihr im Videostream in der Nacht auf Sonnabend, den 18.06.2022 um 0.30 Uhr.

