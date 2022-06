Mando Diao: Schwedischer Pop mit Experimenten Stand: 05.06.2022 12:35 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Auf dem Hurricane Festival wird bei "Dance With Somebody" niemand an Whitney Houston denken. Mando Diao gründeten sich schon im vergangenen Jahrtausend in Mittelschweden, bevor sie spätestens 2009 mit ihrem größten Hit in aller Munde waren. 2014 folgte mit "Black Saturday" ein weiterer viel gefeierter Song. Ein Jahr später verließ Sänger Gustav Norén die Band, die daraufhin auch ein wenig experimentierte. Neben dem bekannten Rock-Pop veröffentlichte man auch Folk- oder Hip-Hop-Titel sowie ein Album auf Schwedisch. In Scheeßel wird die Gruppe rund um Frontmann Björn Dixgård aber natürlich auch wieder ihre Klassiker auspacken.

Mando Diao seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 18.45 Uhr.

