Kraftklub beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 13:36 Uhr

Diese Band aus Chemnitz, oder wie sie stoisch sagen: Karl-Marx-Stadt, ist eine Liga für sich: Kraftklub vermischen Indie-Rock und Rap und haben das so in der Form in Deutschland als erste gemacht. Doch es ist vor allem ihr Ruf, eine exzellente Live-Band zu sein. Hymnen wie "Songs für Liam" oder "Ich will nicht nach Berlin" sind äußerst Festival-tauglich, so auch die Songs vom aktuellen Album "Kargo". Vielleicht gibt's beim Hurricane 2023 ja auch solo etwas von Sänger Felix "Kummer" Brummer zu hören, schließlich war sein Konzert mit dem Solo-Album "Kiox" eines der Highlights des vergangenen Jahres.

