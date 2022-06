Jetzt im Stream vom Hurricane Festival: Deichkind Stand: 18.06.2022 22:48 Uhr Zehntausende feiern nach zwei Jahren Pause an diesem Wochenende wieder auf dem Hurricane Festival. Heute spielen zum Beispiel Mando Diao, Twenty One Pilots und Bad Religion. Nicht dabei? Macht nichts - dafür gibt's den Videostream von ARTE und NDR.de.

Drei Tage lang wird auf dem Hurricane Festival in Scheeßel gefeiert. Bis morgen übertragen ARTE und NDR.de jeden Tag jeweils mehr als acht Stunden lang die besten Konzerte dieses Jahres. Heute sind etwa Bad Religion, Foals oder Deichkind am Start. Das Festival-Finale am Sonntag bestreiten - neben vielen anderen - Rise Against und Kings Of Leon.

Und wer den ersten Tag verpasst hat kann einige der Konzerte von gestern als Video on Demand nachschauen, z.B. Giant Rooks und Inhaler. Einfach bei den Bandnamen im Line-up reinklicken.

Sonnabend, 18. Juni: Konzerte mit Bad Religion und Deichkind

Sonntag, 19. Juni: Konzerte mit Rise Against und Kings Of Leon

Freitag, 17. Juni: Konzerte mit LP, Dermot Kennedy und Seeed

Änderungen sind vorbehalten. Viele der Konzertvideo sind im Nachhinein noch online abrufbar.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hallo Niedersachsen | 17.06.2022 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane