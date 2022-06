Inhaler: Bonos Sohn ganz wie der Vater Stand: 16.06.2022 18:31 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Jetzt aber mal ganz tief durchatmen für diese irische Band. Inhaler aus Dublin wurden 2012 gegründet und fühlen sich vor allem im Alternative-Rock-Genre zu Hause. Das ist aber auch kein Wunder, schließlich ist Sänger Elijah Hewson der Sohn von U2-Frontmann Bono. Dass Inhaler aber mehr ist als nur "die Band des Sohnes von" haben sie spätestens 2021 bewiesen. Da kletterte ihr Debütalbum "It Won't Always Be Like This" auf Platz eins der britischen und der irischen Charts. Die Band, die sich schon in der Schule zusammengetan hat, ist auf dem besten Weg dahin, zu den neuen Stars am Alternative-Himmel zu gehören.

Inhaler seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 20.00 Uhr.

