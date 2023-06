#HurricaneSwimTeam beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 13:01 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Selbst wenn die Band-Geschichte mit nassen Füßen losging, wurde doch eine schöne Tradition geboren: 2016 mussten sich die Festival-Besucherinnen und -Besucher wegen Unwetters an sicherere Orte begeben. Und "Am sichersten seid ihr im Auto!" sang der Festivalradio-Moderator zur Ukulele. So war ein Evergreen geboren, seitdem eröffnet das #HurricaneSwimTeam stets das Festival - mit humorvollem Punkrock-Covern und dem eigenen kleinen Hit. Der perfekte Auftakt fürs Festivalwochenende!

