Hurricane im Stream: Heute u.a. Thees Uhlmann und Rise Against

Stand: 19.06.2022 09:16 Uhr

Zehntausende feiern nach zwei Jahren Pause an diesem Wochenende wieder auf dem Hurricane Festival. Am letzten Tag stehen unter anderem Royal Blood und Tones And I auf der Bühne. ARTE und NDR.de streamen einige Konzerte ab 16.15 Uhr live.