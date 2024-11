Hurricane Festival: The Prodigy, Apache 207 und Sam Fender kommen 2025

Stand: 21.11.2024 12:00 Uhr

Das Hurricane Festival hat 45 neue Acts für 2025 bekannt gegeben. Darunter The Prodigy, Sam Fender, Apache 207, Jimmy Eat World, Parcels, The Wombats und Antilopen Gang. Im kommenden Jahr findet das Festival vom 20. bis 22. Juni in Scheeßel statt.