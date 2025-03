Hurricane Festival: Rise Against und Jan Böhmermann 2025 dabei Stand: 18.03.2025 12:55 Uhr Das Hurricane Festival hat 17 neue Acts für 2025 bekannt gegeben. Mit Rise Against steht ein letzter Headliner fest. Außerdem dabei: Jan Böhmermann, Kneecap und Kate Nash. In diesem Jahr findet das Festival vom 20. bis 22. Juni in Scheeßel statt.

Die letzte große Bandwelle für das Hurricane 2025 liefert noch einmal spannende Acts: Die US-amerikanischen Punk-Rocker von Rise Against komplettieren das Headliner-Programm. "Die vielleicht wichtigste Punkband des Planeten" laut "NME Magazin" ist live eine Macht und überzeugt zudem mit Texten zu gesellschaftlichen Themen wie LGBTQ-Rechte oder Umweltschutz. Ebenfalls am Puls des Zeitgeschehens ist Jan Böhmermann, der in Scheeßel mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld seiner Musikerqualitäten unter Beweis stellen will.

Ein Garant für gute Shows ist die nun auch bestätigte irische Hip-Hop-Band Kneecap. Für etwas ruhigere Momente wird die Brit-Award-ausgezeichnete Singer-Songwriterin Kate Nash sorgen. "Was wäre, wenn wir mutig sind?", fragt Luisa Neubauer. Mit ihrem Programm möchte die Klimaaktivistin und Autorin in Scheeßel überraschende Szenarien, Zahlen und Lösungen zur Klimakrise präsentieren.

Erste Bandwelle: Green Day, Alligatoah und SDP beim Hurricane 2025

Mit Alben wie "Dookie" und "American Idiot" schrieben Green Day Musikgeschichte und prägten eine ganze Generation. 2025 kommt die kalifornische Punkrockband ins beschauliche Scheeßel. Das hatten die Veranstalter bereits in einer ersten Bandwelle im September bekannt gegeben.

Dazu hat sich mit Alligatoah, SDP, AnnenMayKantereit und Nina Chuba ein Who-is-Who der deutschen Pop- und Hip-Hop-Szene angekündigt. Metalklänge gibt es von Electric Callboy. Die Band begeistert mit ihrer einzigartigen Mischung aus harten Breakdowns, elektronischen Beats und einer guten Prise Selbstironie.

Zweite Bandwelle: The Prodigy, Apache 207 und Sam Fender

The Prodigy haben aus Punkrock-Hooks und Breakbeats einen Sound kreiert, dessen Explosion in den Neunzigern weit über die Britische Rave-Szene hinaus zu hören war und bis heute nicht verklungen ist. Dass sich die Formation um Liam Howlett nach dem tragischen Tod von Keith Flint erneut gefunden hat, ist ein Glücksfall für ihre weltweite Fanbase. 2025 kommt die Band zum Hurricane nach Scheeßel. Genau wie der Sänger Apache 207. Er vereint die unterschiedlichsten Genres wie R’n’B, Eurodance, 80´s Pop und Hip-Hop. Seine Konzerte sind innerhalb von Minuten ausverkauft und er füllt ganze Arenen.

Ebenfalls beim Hurricane 2025 mit dabei sind das britische Ausnahmetalent Sam Fender und die kalifornische Alternative-Metal-Band Deftones.

Diese Acts sind fürs Hurricane 2025 bestätigt

Erste Welle: Green Day

AnnenMayKantereit

SDP

Alligatoah

Electric Callboy

Nina Chuba

Biffy Clyro

01099

Yellowcard

Von Wegen Lisbeth

Wet Leg

Amyl and the Sniffers

BERQ

Blond

Ikkimel Zweite Welle: The Prodigy

Apache 207

Sam Fender

Deftones

Parcels

The Wombats

Girl in Red

Flogging Molly

Swiss & Die Andern

Landmvrks

Motionless in White

Antilopen Gang

070 Shake

Jimmy Eat World

Querbeat

Royal Republic

Mehnersmoos

102 Boyz

Zartmann

Hot Water Music

Souly

Tiefbasskommando

Zeal & Ardor

Thrice

The Backseat Lovers

Freddie Dredd

Irie Révoltés

Turbostaat

Lagwagon

Kadavar

Blackout Problems

Djo

Dayseeker

Bibiza

Circa Waves

The Kiffness

Apashe & Brass Orchestra

Creeds

Bennett

Pretty Pink

Bad Nerves

Big Special

The Murder Capital

Nova Twins

Friedberg Dritte Welle Rise Against

Jan Böhmermann

Kneecap

Slowdive

Luca Dacus

Kate Nash

Dotan

Hot Milk

Paris Paloma

Kalte Liebe x Caiva

Kafvka

Steiner & Madlaine

Marlo Grosshardt

Sawyer Hill

Mothica

