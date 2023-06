Alle Wege führen nach Scheeßel: Das Hurricane 2023 geht los Stand: 14.06.2023 06:00 Uhr Langsam, aber stetig rollt eine Fahrzeug-Kolonne auf das kleine Scheeßel zu. Das Hurricane Festival 2023 ist da: Bands auf vier Bühnen und um die 80.000 Besucherinnen und Besucher bevölkern den Eichenring.

von Julia Scheper

Einmal im Jahr sind die Zufahrtsstraßen nach Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinen etwa 13.000 Einwohnern komplett verstopft. Der Weg ist das Ziel, die Party beginnt traditionell im Anfahrts-Stau für diejenigen, die mit Auto oder Camper anreisen. Alternativ gibt es ein gemütlich-gequetschtes Beisammensein im Regionalzug. Für Hurricane-Besucher gehört das dazu. Andere, die zufällig nach Scheeßel wollen - nun ja, die sollten sich einen anderen Tag für ihre Fahrt aussuchen.

VIDEO: Bühnen, Bier, Bollerwagen: Hurricane-Festival 2022 (3 Min)

Diesmal kein Regen, keine Schlammschlacht beim Hurricane?

Eine weitere Tradition: Das Hurricane ist eine Schlammschlacht. Heiß und trocken hat es schon oft begonnen, dann der unvermeidliche Wolkenbruch und Land unter auf dem Festivalgelände. Momentan erlebt Niedersachsen allerdings eher eine Trockenperiode. Wird es diesmal eher eine Sand- und Staubschlacht? Sonne mit ein paar Wolken und Temperaturen um die 26 Grad sind vorhergesagt.

Weitere Informationen Line-up Hurricane Festival 2023: Diese Bands und Acts sind dabei Headliner sind Billy Talent, Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Casper, Placebo, Queens of the Stone Age, Peter Fox und Marteria. Zudem gehen viele weitere Acts in Scheeßel an den Start. mehr

Abreise: Die Autoschlange in der anderen Richtung

Ein volles, lautes Wochenende steht Scheeßel so oder so bevor. Am späten Sonntagabend ist Schluss. Bis Mitternacht spielt der letzte Headliner - Die Ärzte - und nach der letzten Nacht am Eichenring müssen alle wieder nach Hause. Wer dann aus irgend einem anderen Grund aus Scheeßel abfahren will: siehe oben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2023 | 08:00 Uhr