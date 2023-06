Hurricane Festival 2023: Die Konzerte im Videostream Stand: 07.06.2023 16:10 Uhr Das Hurricane-Festival findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 18. Juni in Scheeßel statt. Mit dabei sind unter anderem Kraftklub, Peter Fox, Muse, Marteria, Placebo, Die Ärzte und Queens of The Stone Age. NDR.de zeigt ausgewählte Highlights im Livestream.

Es ist wieder soweit: Das Hurricane-Festival lockt Mitte Juni zehntausende Musikfans ins niedersächsische Scheeßel, denn hier stehen schon zum 25. Mal die großen Namen aus Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro auf der Bühne! Mit dabei sind internationale Stars wie Muse, Placebo, Billy Talent und Queens Of The Stone Age, die in diesem Jahr als Headliner auftreten. Doch auch die nationalen Künstlerinnen und Künstler lohnen sich: Der größte Name ist natürlich Die Ärzte. Gleiches gilt aber auch für Kraftklub, Casper, Marteria und Newcomerin Nina Chuba. Ein richtiges Highlight dürfte das Solo-Comeback von Peter Fox werden, der im vergangenen Jahr noch mit Seeed auf der Hurricane-Bühne stand.

Hurricane Festival - Die Konzerte im Videostream

Wer nicht vor Ort ausgelassen mitfeiern kann, hat trotzdem die Chance, eines der größten Musikfestivals Deutschlands miterleben: ARTE und NDR.de übertragen ausgewählte Highlights im Livestream - von Peter Fox mit seinem Solo-Comeback über die einzigartigen Jungs von Kraftklub bis zu den Rock-Giganten von Placebo und den bombastischen Stadionkrachern Muse.

Internationale Stars und nationale Newcomer

Neben den Headlinern haben sich mit der isländischen Rock-Sensation Kaleo, Two Door Cinema Club aus Nordirland, Singer-Songwriter James Bay und Chvrches angekündigt. Viele Festivalbesucherinnen und -besucher kommen vor allem für die großen Namen, aber auch die Künstlerinnen und Künstler "in der zweiten Reihe" sind sehr facettenreich: Mit Tash Sultana aus Australien kommt eine "One-Woman-Band" mit Songs, die sich über etliche Genres erstrecken. Die Band Wanda ist mit ihrem Schaffen zwischen Indie und Wiener Schmäh ein weiteres Beispiel dafür, wie erfolgreich man mit einem Sound sein kann, der sich gängigen Musikklischees entzieht. Für intensive Liveshows haben sich Sleaford Mods, Pascow, FJØRT und Palaye Royale angekündigt. Mit Lilly Palmer und Lionheart sind großartige DJ-Sets vorprogrammiert, DMA's und Majan werden ebenfalls ihr Publikum begeistern. Auch weitere Auftritte von Lola Marsh, Powerplush, Kid Kapichi und Kelsy Karter & The Heroines werden dafür sorgen, dass das Line-up einen Querschnitt der spannendsten Entwicklungen neuer Musik bietet.

Wer Punk mag, der kommt zum Beispiel bei Anti-Flag oder Betontod auf seine Kosten. Wer es etwas gemäßigter haben möchte, für den gibt es zum Beispiel The Lumineers. Hip-Hop- und Rap-Fans werden bei RIN und Trettmann versorgt. Aber auch die Pop-Fans werden nicht vergessen: Für die gibt es da zum Beispiel Nina Chuba, Clueso oder Bosse. Wer eher auf elektronische Musik steht, kann so beispielsweise bei Alle Farben abtanzen. Auch aufstrebende Newcomer wie Alli Neumann, Betterov oder Provinz sind dabei.

