Hurricane Festival 2023: Das sind die ersten Headliner Stand: 15.12.2022 13:15 Uhr Das Hurricane Festival 2022 war ein voller Erfolg. Nachdem Corona-bedingt zwei Ausgaben ausfallen mussten, kamen 80.000 Musikfans nach Scheeßel. Jetzt stehen fast alle Headliner für den Sommer 2023 fest.

von Matthes Köppinghoff

Zwar betonen die Veranstalter*innen des Festivals, dass noch ein großer Name für den Festivalsamstag folgen wird, aber das Line-Up für das kommende Jahr kann sich auch jetzt schon sehen lassen: So konnte man mit Muse eine wahre Stadion-Rockband gewinnen, die auch bei Festivals begeistern kann. Die Band um Matthew Bellamy steht für bombastische Bühnenshows, noch dazu haben sie etliche Hits in ihrer Karriere angesammelt. Gleiches gilt auch für Placebo: Bei Songs wie "Every You, Every Me" dürften die Fans ausgelassen feiern können. Weitere internationale Schwergewichte sind die schreienden Kanadier von Billy Talent, aber auch die Queens Of The Stone Age: Stoner Rock-Hymnen wie "No One Knows" sind wie gemacht für riesige Festivals wie das Hurricane.

Deutsche Musik-Schwergewichte wie Die Ärzte und Kraftklub

Doch auch die nationalen Künstler*innen lohnen sich: Der größte Name ist natürlich Die Ärzte. BelaFarinRod haben sich ihren Ruf als extrem unterhaltsame Live-Band über die letzten vier Jahrzehnte aufgebaut, Konzerte von ihnen sind eine sichere Bank. Gleiches gilt aber auch für Kraftklub und Casper: Aktuell gibt es kaum Acts, bei denen live mehr los ist als bei ihnen. Ein richtiges Highlight dürfte Peter Fox werden: Zwar stand Pierre Baigorry erst 2022 mit seiner Hauptband Seeed auf der Hurricane-Hauptbühne, sein erfolgreiches Alter Ego Peter Fox lag aber 13 Jahre mehr oder weniger auf Eis. Jetzt ist er ganz frisch mit "Zukunft Pink" zurück - und dürfte zusätzlich viele Fans zum Hurricane locken.

Vielseitiges Line-Up von Pop über Punk bis Hip-Hop

Viele Festivalbesucher*innen kommen vor allem für die großen Namen, aber auch die Künstler*innen "in der zweiten Reihe" sind sehr facettenreich: Mit Tash Sultana aus Australien kommt eine "One-Woman-Band" mit Songs, die sich über etliche Genres erstrecken. Wer Punk mag, der kommt zum Beispiel bei Anti-Flag oder Betontod auf seine Kosten. Wer es etwas gemäßigter haben möchte, für den gibt es zum Beispiel The Lumineers. Hip-Hop- und Rap-Fans werden bei RIN und Trettmann versorgt. Aber auch die Pop-Fans werden nicht vergessen: Für die gibt es da zum Beispiel Nina Chuba, Clueso oder Bosse. Wer eher auf elektronische Musik steht, kann so beispielsweise bei Alle Farben abtanzen.

Auch aufstrebende Newcomer*innen wie Alli Neumann, Betterov, Provinz oder Edwin Rosen sind dabei - und man darf gespannt sein, welche Namen noch zum Hurricane-Line-Up 2023 hinzugefügt werden.

