Hurricane Festival 2023: Abschluss mit Placebo und den Ärzten Stand: 18.06.2023 19:46 Uhr Auf dem Eichenring in Scheeßel im Landkreis Rotenburg feiern die Besucherinnen und Besucher noch bis in die Nacht den Festivalsommer. Die Top-Acts am Sonntag: Placebo und die Ärzte.

Insgesamt waren bis Sonntag um Mitternacht auf den vier Bühnen 80 Konzerte geplant. Am Freitag waren Peter Fox, Billy Talent und Kraftklub die Höhepunkte, am Samstag kamen dann Marteria, Casper und Muse. Der Konzertveranstalter FKP Scorpio rechnete im Vorfeld mit rund 78.000 Feierwütigen - an der Tageskasse waren an allen Festivaltagen noch einzelne Tickets erhältlich.

Staus bei der Anreise am Donnerstag

Die Anreise zum Festival-Gelände sorgte wie immer für Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstag staute sich seit dem Mittag der Verkehr wie erwartet rund um Scheeßel (Landkreis Rotenburg). Bis zu fünf Kilometer Stau gab es zeitweise auf den Bundesstraßen 71 und 75 sowie auf der Kreisstraße zwischen Rotenburg und Westervesede. Zudem gibt es einige Baustellen und Sperrungen rund um Scheeßel. Wer von der A1 bei Elsdorf oder Sittensen abfuhr, musste sich auf Umleitungen einstellen.

400 Polizisten beim Hurricane im Einsatz

Die Polizei kontrollierte schon bei der Anreise nach Drogen, Alkohol und Waffen. Für die Beamten ist es einer der größten Einsätze in Niedersachsen im Jahr: 400 Polizistinnen und Polizisten sind von Donnerstag bis Sonntag im Einsatz. Allerdings ist die Zahl der Straftaten laut der Polizei im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Auch sexuelle Übergriffe seien in den vergangenen Jahren keine angezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Falls sich jemand auf dem Festival bedroht oder sexuell belästigt fühlt, kann sie oder er sich mit dem Satz: "Wo geht es nach Panama?" am Getränkestand oder bei den Ordnern melden.

Diesmal keine Schlammschlacht beim Hurricane

Das Hurricane-Festival ist oftmals eine Schlammschlacht. Heiß und trocken begann es schon oft, dann folgte oft der schier unvermeidliche Wolkenbruch und Land unter auf dem Festivalgelände. Momentan erlebt Niedersachsen allerdings eine Trockenperiode. Deswegen wurde es diesmal eher eine Sand- und Staubschlacht: Die Veranstalter hatten deshalb vorsorglich extra Wasserstellen eingerichtet, da es auf dem Festivalgelände kaum Schatten gibt.

