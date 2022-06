Nach zwei Jahren Pause: Endlich wieder ein Hurricane Festival! Stand: 15.06.2022 12:00 Uhr Drei Tage lang steht Scheeßel Kopf. Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden zum Hurricane Festival 2022 erwartet. Aber auch wer nicht vor Ort ist, kann mitfeiern: mit dem Videostream von ARTE und NDR.de.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Hurricane Festival in Scheeßel vom 17. bis 19. Juni endlich wieder stattfinden. Auf dem Campingplatz stehen die Zelte wieder dicht an dicht. Die Besucherinnen und Besucher bringen teilweise eigene Kühlschränke, Sitzgarnituren, Sofas oder eigene Boxen mit, um sich das ganze Wochenende rund um wohl zu fühlen. Im Lineup stehen Namen wie Seeed, Deichkind, Twenty One Pilots, LP, Bad Religion, Kings Of Leon, Alice Merton und SDP. Und der NDR überträgt auch live.

Freitag, 17. Juni

Das Hurricane-Festival ist zurück - und zwar lauter denn je! Zehntausende Festivalbesucher in Scheeßel feiern das erste Hurricane mit Zuschauern seit 2019 - und ihr könnt dabei sein. Den ganzen Abend lang seht ihr die Highlight-Konzerte im Videostream. Rockt zusammen mit The Killers, feiert mit Seeed und tanzt die ganze Nacht mit DJ Martin Garrix. Und selbstverständlich darf auch das #HurricaneSwimTeam zum Auftakt nicht fehlen. Das wird die Party des Jahrtausends!

Samstag, 18. Juni

Der Samstag beim Hurricane-Festival verspricht die meisten Konzerte des Wochenendes - knapp 10 Stunden lang Musik. Los geht es mit Rapperin Juju und der Band Nothing But Thieves. Laut wird es bei Bad Religion und Foals. Und gegen Abend sorgen zuerst Deichkind und dann Twenty One Pilots für einen unvergesslichen Abschluss. Das Hurricane Festival im Videostream: Ekstase und Adrenalin in eurem Wohnzimmer.

Sonntag, 19. Juni

Wie alle guten Dinge, geht auch das Hurricane Festival 2022 irgendwann zu Ende - aber von Wehmut ist keine Spur! Dafür sorgen zum Beispiel Bands wie Royal Blood und The Hives. Und wer eher auf Popmusik steht, für den ist Tones And I eine der aktuell angesagtesten Künstlerinnen überhaupt. Lasst euch vom Wortpoeten Thees Uhlmann verzaubern, bevor am Ende des Abends ohnehin der komplette Abriss droht: Kings Of Leon und SDP machen jetzt schon Vorfreude aufs nächste Hurricane.

