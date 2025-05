Hurricane 2025: Das Line-up des Festivals steht Stand: 17.04.2025 17:00 Uhr Das Line-up für das diesjährige Hurricane Festival (20. bis 22. Juni 2025) in Niedersachsen ist komplett. Am Donnerstag haben die Veranstalter die letzten Acts bekanntgegeben. In Scheeßel dabei ist auch Love'n'Joy aus der Ukraine.

Die Band zählt zu den erfolgreichsten Indie-Rockern ihres Heimatlandes - mit dem Auftritt soll auf den mehr als drei Jahre währenden russischen Angriffskrieg und die ihm trotzende kulturelle Szene der Ukraine aufmerksam gemacht werden.

In diesem Zusammenhang steht in Scheeßel auch das Konzert von The Analogues. Die niederländische Beatles-Coverband ist rund 2.000 Kilometer per Fahrrad unterwegs von Amsterdam in die Ukraine, um Spenden für die Non-Profit-Organisation "War Child" zu sammeln.

Ins Line-up stoßen außerdem die Indie-Pop-Band Jeremias aus Hannover und das englische Trio Bilk, das eine spannende Mischung von Indie-Rock und Rap bietet.

Warm-up mit Raum27 und den Hansemädchen

Fest steht nun auch das Warm-up-Programm: So stimmen die Deutsch-Rapper von Fatoni x Edgar Wasser x Juse Ju, DJ Beauty & the Beats, das Indie-Pop-Phänomen Raum27, die Punkband 100 Kilo Herz, die Indie-Punker Hi! Spencer und die Hansemädchen schon ab Donnerstagabend die Besucherinnen und Besucher auf das Festivalwochenende auf dem Eichenring ein.

Große Namen in Scheeßel: Rise Against, Kate Nash, Green Day

Überhaupt hat das Hurricane 2025 wieder viele spannende Acts parat: So zählen beispielsweise die US-amerikanischen Punk-Rocker von Rise Against zum Headliner-Programm. "Die vielleicht wichtigste Punkband des Planeten" laut "NME Magazin" ist live eine Macht und überzeugt zudem mit Texten zu gesellschaftlichen Themen wie LGBTQ-Rechte oder Umweltschutz. Ebenfalls am Puls des Zeitgeschehens ist Jan Böhmermann, der in Scheeßel mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld seine Musikerqualitäten unter Beweis stellen will.

Für etwas ruhigere Momente wird die Brit-Award-ausgezeichnete Singer-Songwriterin Kate Nash sorgen. "Was wäre, wenn wir mutig sind?", fragt Luisa Neubauer. Mit ihrem Programm möchte die Klimaaktivistin und Autorin in Scheeßel überraschende Szenarien, Zahlen und Lösungen zur Klimakrise präsentieren.

The Prodigy kommen ebenso wie der Sänger Apache 207, der die unterschiedlichsten Genres wie R'n'B, Eurodance, 80's Pop und Hip-Hop vereint. Ebenfalls beim Hurricane 2025 sind die kalifornischen Punkrocker Green Day, außerdem ist in Alligatoah, SDP, AnnenMayKantereit und Nina Chuba ein Who-is-Who der deutschen Pop- und Hip-Hop-Szene angekündigt.

Das Programm des Hurricane Festivals 2025

Warm up, Donnerstag, 19. Juni Fatoni X Edgar Wasser X Juse Ju

Beauty and the Beats

Raum27

100 Kilo Herz

Hi! Spencer

Hansemädchen Freitag, 20. Juni: AnnenMayKantereit

AnnenMayKantereit Rise Against

Alligatoah

Biffy Clyro

Von wegen Lisbeth

Girl in Red

Kneecap

Landmvrks

DJO

Motionsless in White

Querbeat

Hot Water Music

Tiefbasskommando

Thrice

The Backseat Lovers

Lagwagon

Dayseeker

Paris Paloma

Apashe & Brass Orchestra

Kalte Liebe X Caiva

Big Special

Mothica

#Hurricaneswimteam Sonnabend, 21. Juni: The Prodigy

Apache 207

Sam Fender

Deftones

Electric Cowboy

01099

The Wombats

Wet Leg

Swiss & Die Andern

Jimmy Eat World

Antilopengang

070 Shake

Mehnersmoos

Zartmann

Souly

Blond

Freddie Dredd

Irie Révoltés

Turbostaat

Bibiza

Circa Waves

Dotan

Nova Twins

Creeds

Pretty Pink

Bad Nerves

Steiner & Madlaina

The Murder Capital

Marlo Grosshardt

Friedberg

The Analogues

Luisa Neubauer Sonntag, 22. Juni: Green Day

SDP

Jan Böhmermann

Jan Böhmermann Nina Chuba

Nina Chuba Jeremias

Yellowcard

Parcels

Amyl & The Sniffers

Berq

Royal Republic

102 Boyz

Slowdive

Zeal & Ardor

Ikkimel

Lucy Dacus

Kadavar

Blackout Problems

Kate Nash

Hot Milk

The Kiffness

Bennett

Kafvka

Bilk

Sawyer Hill

Love'n'Joy

