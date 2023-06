Funeral For A Friend beim Hurricane Festival 2023 Stand: 16.06.2023 10:26 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Funeral For A Friend kommen aus Bridgend an der Südküste von Wales. Eigentlich hatte sich die Band 2016 getrennt, seit 2019 sind sie aber frisch wiedervereinigt. Seitdem gibt's für alle Funeral For A Friends-Fans wieder den geliebten Sound, der zwischen Emo, Screamo und Heavy Metal, hier und da im Hardcore, natürlich aber auch im Alternative Rock beheimatet ist. Die Walisen sind bekannt für intensive Live-Shows - passt perfekt zum Hurricane Festival.

