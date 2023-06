Frank Turner & The Sleeping Souls beim Hurricane Festival 2023 Stand: 15.06.2023 16:11 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Wer sich noch an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London erinnert: Da ist Frank Turner ebenfalls aufgetreten. Der britische Musiker wurde in Bahrain geboren, hat vor seiner Solo-Singer-Songwriter-Karriere unter anderem bei der Post-Hardcore-Band Million Dead gespielt. Beim Hurricane Festival 2023 bringt Frank Turner seine Band Sleeping Souls mit. Turner ist bekannt für seine kritischen Songs, die zwischen Folk-Punk und Alternative Country oder einfach auch nur im Rock zuhause sind.

