Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel.

Foals machen Musik, zu der sie selber gerne feiern würden. Was für eine gute Voraussetzung für das Hurricane Festival! Die Band wurde 2005 im englischen Oxford gegründet und besteht heute aus drei Mitgliedern. Charakteristisch für ihre Musik sind einerseits laute Drums mit Tupfern von Synthie-Sounds und andererseits spektakuläre Live-Shows. Foals sind eine der besten Live-Bands Englands. Ihre Songs wurden in mehreren Versionen des Computer-Spiels „Fifa“ verwendet, im Jahr 2019 erschien ein Dokumentarfilm über die Band. Mit ihrem bisher letzten Album „Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2“ holte sich die Gruppe Platz eins in den britischen Charts.

Foals seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 22.15 Uhr.

