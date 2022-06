Dermot Kennedy verspricht "Better Days" Stand: 05.06.2022 11:28 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die meisten von Dermot Kennedys Songs sind gefühlvoll und erzählen intensive Geschichten. Der 30-jährige Ire ist Spezialist für Titel, die Gänsehaut verursachen - und nicht selten spielt er sie mit geschlossen Augen, um auch selber diese Gefühle zu spüren. Der Song "Power Over Me" war 2018 der erste richtig erfolgreiche Song des Sängers mit der markanten Stimme. Mit "Giants" konnte er diesen Erfolg noch überbieten - und holte sich Platz eins der irischen Charts. Nach zwei Jahren ohne Hurricane Festival mit Zuschauern hoffen nun sicherlich nicht nur seine Fans auf "Better Days".

Dermot Kennedy seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 19.00 Uhr.

