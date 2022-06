Das #HurricaneSwimTeam erklärt das Festival - aber rockig Stand: 05.06.2022 10:58 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Das #HurricaneSwimTeam ist eine Institution beim Hurricane Festival. Die Band besteht aus den Veranstaltern des Festivals und trat erstmals 2016 auf. Mit dem Song "Am sichersten seid ihr im Auto" hat diese Tradition begonnen. Damals sorgten Starkregen und Überflutungen auf dem Festival für diesen gesungenen Sicherheitshinweis. Seitdem vertont die Band in jedem Jahr das Festivalgeschehen in einem Song. Sogar 2020, als das Hurricane Corona-bedingt zum ersten Mal ausgefallen ist, meldete sich die Band mit einem neuen Song: "Am sichersten sind wir zu Hause". In diesem Jahr spielt die Gruppe endlich auch wieder vor Fans in Scheeßel.

Das #HurricaneSwimTeam seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 17.30 Uhr.

