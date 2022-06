Charli XCX: Synthies und Party-Pop Stand: 05.06.2022 11:38 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Synthiepop, Punkpop, Hyperpop! Charlotte Emma Aitchison, die sich den weniger spießigen Namen Charli XCX verpasst hat, beherrscht die ganze Klaviatur der Partysongs. 1992 geboren in der Uni-Stadt Cambridge wurde man über Videos auf der Social-Media-Plattform Myspace auf sie aufmerksam. 2012 folgte mit "I Love It" - einem Featuring mit Icona Pop - ein Nummer-eins-Hit in ihrer Heimat, dem Vereinigten Königreich. 2014 schaffte sie dann auch den weltweiten Durchbruch als Solokünstlerin. Mit "Boom Clap" holte sie in den USA Dreifachplatin. "Break The Rules" wurde zum Titelsong der Realityshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Bis heute ist Charli XCX immer wieder als Gastmusikerin zu hören. Sie schreibt außerdem Songs für Britney Spears, Selena Gomez und Rita Ora.

Charli XCX seht ihr im Videostream am Freitag, den 17.06.2022 um 22.00 Uhr.

