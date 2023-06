Bukahara beim Hurricane Festival 2023 Stand: 16.06.2023 10:22 Uhr Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Die Band Bukahara kommt aus Köln, die vier Mitglieder haben sich dort an der Musikhochschule kennengelernt. Bei ihnen gibt es Folk-Pop, verbunden mit Swing und nordafrikanischen Einflüssen. 2013 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht, 2018 waren Bukahara sogar in Kolumbien auf Tour. Mit ihrem aktuellen Album "Tales Of The Tides" läuft es aber so richtig gut: Die Platte schaffte es bis auf Platz vier der Albumcharts. Ihre Konzerte sind oft ausverkauft, daher lohnt es sich besonders, ihre Show beim Hurricane Festival 2023 anzuschauen. Wer keinen Einheitsbrei haben will, sondern Musik mit erweitertem Horizont, ist bei Bukahara genau richtig.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 14.06.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane