Billy Talent beim Hurricane Festival 2023

Das Hurricane Festival 2023 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel.

Eine weitere Band, die bei Festivals immer willkommen ist: Billy Talent. Die Kanadier haben mit ihrem gleichnamigen Album 2003 eines der Bretter des damals noch jungen Jahrtausends hingelegt: "Try Honesty", "River Below" - das haben die Fans schon damals gern mitgeschrien - oder es zumindest versucht, denn so schön schreien wie "Sänger" Benjamin Kowalewicz kann eigentlich keiner. Seitdem gab es immer wieder Hits wie "Red Flag" oder "Rusted From The Rain". Ihr bisher letztes Album "Crisis Of Faith" haben Billy Talent 2022 veröffentlicht: Auch hier gibt’s Alternative Rock mit Wurzeln im Hardcore- und Punk-Rock.

