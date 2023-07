Betontod beim Hurricane Festival 2023 Stand: 03.07.2023 11:05 Uhr Rund 80.000 Fans haben beim Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel drei Tage lang gefeiert - und zahlreiche Bands aus dem In- und Ausland erlebt. NDR.de bietet Auftritte als Video on demand an.

Betontod aus Rheinberg gibt es schon seit Anfang der 90er-Jahre, die fünf Musiker sind also ein eingespieltes Team. Der bandeigene Sound hat über die letzten Jahre ihre Fans unverändert begeistert, was auch die Verkaufszahlen belegen: Ihr Album "Zeig dich!“ erschien im Sommer 2023 und hat es in den Albumcharts bis auf Platz 6 geschafft.

