Bad Religion gehörten beim ersten Hurricane 1997 schon zu den Headlinern des Festivals. 25 Jahre später sind sie zurück in Scheeßel - aber von Altersmilde dürfte bei den Bandmitgliedern keine Spur zu finden sein. Die Punkgruppe gründete sich in ihrer Ursprungsbesetzung 1980 in Los Angeles und fällt seither vor allem durch ihre sozialkritischen Texte auf. Und da auch heute noch längst nicht alles gut ist, sind die Punker nach wie vor laut und kraftvoll unterwegs. Bei mittlerweile 17 Studioalben war die Band äußerst produktiv. Sänger Greg Graffin, Gitarrist Brett Gurewitz und Bassist Jey Bentley sind von Anfang an dabei und werden von ihren Fans gefeiert.

Bad Religion seht ihr im Videostream am Sonnabend, den 18.06.2022 um 18.00 Uhr.

