ffortissibros aus Schwerin gewinnen Chorfestival in Cornwall Stand: 03.05.2022 17:20 Uhr Der Männerchor ffortissibros aus Schwerin wurde am Wochenende zum Sieger des Cornwall International Male Choral Festival in England gekürt. Es war der erste internationale Auftritt der sechzehn Sänger überhaupt. Beitrag anhören 4 Min

von Axel Seitz

"Ein Chor junger Deutscher, die sich zum ersten Mal in der Schule kennengelernt haben und noch nie zuvor international an Wettbewerben teilgenommen haben, hat das Cornwall International Male Choral Festival im Sturm erobert" - so schreiben die Cornwall News auf ihrer Internetseite über den Auftritt der ffortissibros aus Schwerin. Die jungen Sänger haben am vergangenen Wochenende gleich drei Preise in der Stadt im Südwesten Englands gewonnen.

Männerchor ffortissibros: Dreimal Sieger in Cornwall

Für den ersten internationalen Auftritt des Männerchores hatten sich 16 Sänger im Alter zwischen 21 und 25 Jahren auf den Weg von Deutschland nach Großbritannien gemacht - und sie waren äußerst erfolgreich, erzählt der erste Tenor Florian Müller: "Zuerst hatten wir in der Erwachsenen-Kategorie für Chöre unter 40 Männerstimmen den ersten Platz gewonnen. Am Sonntag sind wir auch noch Overall Champion geworden, also Gesamtsieger. Außerdem hat unser Chorleiter Benedikt Kantert noch den Preis als bester Dirigent gewonnen."

Gleich drei Preise für einen Chor, der sich Anfang 2019 in Schwerin gegründet hatte. Schon damals sorgten die ffortissibros - der ungewöhnliche Name steht für das "sehr laute" in der Musik und ist hier verknüpft mit dem englischen Wort für "Bruder" - für Furore. Beim Männerchorfestival in Limburg an der Lahn gewann die Gruppe ein Goldenes Diplom und einen Sonderpreis.

"Wunderschön, die Leute hier kennenzulernen"

Beim Cornwall International Male Choral Festival waren die ffortissibros der einzige Chor aus Norddeutschland unter mehr als 50 Ensembles, die unter anderem aus Kanada, der Schweiz, Island, Deutschland und Großbritannien kamen.

"Es gab jeden Tag in der Region Cornwall Galakonzerte in verschiedenen Städten und Kirchen", erzählt Müller. "Praktisch jede Kirche hier hat einen eigenen Männerchor. Die haben immer wieder Leute empfangen und da kleine Konzerte gegeben, wo dann drei oder vier Chöre gesungen haben. Wir sind die ganze Woche nur unterwegs gewesen. Es war einfach wunderschön, die Leute hier kennenzulernen."

Anfänge am Schweriner Musikgymnasium

Für den 22-Jährigen Florian Müller und die anderen ffortissibros geht es am Donnerstag wieder zurück nach Deutschland. Auch wenn die meisten der Sänger ihre Ausbildung zunächst am Schweriner Musikgymnasium erhielten, sind die jungen Männer inzwischen durch Studium und Arbeit über das ganze Land verstreut. Das hält sie aber nicht davon ab, neben den "normalen" Konzerten in den kommenden Monaten auch weitere Teilnahmen an Wettbewerben zu planen. Beim Chorwettbewerb Mecklenburg-Vorpommern in Demmin wollen sie sich im November für den Deutschen Chorwettbewerb qualifizieren. Falls die ffortissibros die Qualifikation schaffen, geht es nächstes Jahr nach Hannover.

