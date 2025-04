Zurück in den Kanon: Feminale feiert vergessene Komponistinnen Stand: 23.04.2025 16:00 Uhr Sie haben Musik komponiert und revolutioniert - und wurden dennoch aus den Geschichtsbüchern gestrichen: Komponistinnen. Doch jetzt kehren sie zurück. Die Feminale an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg feiert bis Sonnabend Frauen in der Klassik.

von Antonia Reiff

Clara Schumann, Barbara Strozzi, Hildegard von Bingen - es gibt sie, die großen Namen von Frauen in der Klassik. Ihnen will die Feminale eine Bühne geben: ihre Musik feiern, ihre musikalischen Werke mehr in die Lehre und damit in zukünftige Konzertsäle bringen.

Wieder in die Musikgeschichte reinschreiben

"Die Klassikwelt ist sehr dominiert von männlichen Komponisten", sagt Laura Schmalfuß. Sie studiert Musikwissenschaften an der Universität Hamburg und ist im Organisationsteam der Feminale. Den meisten kämen wohl zuerst Beethoven, Brahms, Bach in den Kopf und sie müssten lange nachdenken, bis ihnen eine Frau einfiele. "Aber es gibt sie und es hat sie immer gegeben, und die haben tolle Musik geschrieben, zu allen Zeiten", sagt sie weiter. Doch dann seien sie einfach aus der Musikgeschichte geschrieben worden. "Und jetzt wollen wir sie wieder einschreiben."

Weitere Informationen Women in Music: Clara Schumann Clara Schumann schrieb bereits als Kind innovative Klavierkonzerte. Nach dem Tod ihres Mannes - zieht sie sich früh vom Komponieren zurück. mehr

Neben Laura Schmalfuß besteht das Organisationsteam der Feminale aus drei weiteren Musik- und Gesangsstudentinnen. Sie wollten nicht länger hinnehmen, in einem ganzen Studium kein einziges Mal ein Werk einer Komponistin zu spielen. Deshalb organisieren sie schon zum dritten Mal an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater die Feminale.

Das komplette Repertoire von 1100 bis heute

"Wir haben Musik von Hildegard von Bingen aus dem Mittelalter bis zu Auftragskompositionen, wo Studierende von heute hier an der Hochschule Werke komponiert haben. So haben wir die ganze Bandbreite von 1100 bis heute", sagt Gesangsstudentin Antonia Brinkers.

Am Donnerstag (24. April) widmet sich die Feminale mit einem szenischen Konzert Connie Converse. Ihre Werke aus dem New York der 1950er-Jahre gelten als eine der ersten des Singer-Songwriter-Genres: "Connie war eine US-amerikanische Komponistin, Singer-Songwriterin, und sie wird so ein bisschen als Vorgängerin von Bob Dylan gehandelt. Also sie bewegt sich zwischen Klassik und Pop. Und ich glaube, dass für wirklich alle Ohren, da was mitzunehmen ist", sagt Laura Schmalfuß.

Weitere Informationen Von den Prinzen bis Max Mutzke: Songwriterin Nina Müller Die Hamburger Songwriterin schreibt für viele bekannte Künstler. Derzeit arbeitet sie an ihrem Soloprojekt WIM. mehr

Am Freitag (25. April) spielen um 15 Uhr Studentinnen im Fanny-Hensel-Saal ein Konzert im Duo, Trio und im Frauenchor Lieder von zeitgenössischen Komponistinnen, aber auch von Fanny Hensel selbst, zu deren Leben und Werk es auch eine Ausstellung mit Führung gibt.

Auf Hochschulpolitik einwirken

Die Feminale ist ein Musikfestival für alle und schärft dabei das Bewusstsein für Frauen in der Klassik. Die Studentinnen wollen damit aber auch in die Hochschulpolitik wirken und setzen sich ganz konkret dafür ein, dass weibliche Komponistinnen in den Lehrplan aufgenommen werden. Nur so kann sich im Großen in der Klassikwelt etwas ändern.

Antonia Brinkers: "Es wird schon viel gemacht, aber im großen Teil ist natürlich noch sehr traditionelles Repertoire. Die großen Orchester spielen häufig noch sehr traditionelles Repertoire, und da ist natürlich noch viel zu tun. Und ich denke auch, dass wir da noch sehr lange viel zu tun haben", sagt Antonia Brinkers.

Die Feminale läuft vom 23. bis 26. April an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Alle Konzerte sind kostenfrei. Wer sicher sein will, einen Platz zu bekommen, sollte vorab online Tickets reservieren.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 23.04.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik