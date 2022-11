Zoe Wees: Junge Hamburgerin gibt ihrer Generation eine Stimme Stand: 07.09.2022 11:07 Uhr Sie trat in US-Late-Night-Shows und bei den American Music Awards auf: Sängerin Zoe Wees, die im Mai ihren 20. Geburtstag feierte, ist ein Star, der keinen Star-Klischees entspricht.

Die 20-jährige Hamburger Sängerin Zoe Wees hat einen Sommer voller Konzerte in Europa und den USA hinter sich. Sie ist in New York und Chicago aufgetreten, beim NDR 2 Papenburg Festival und auch beim Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in Lübeck.

Erst kürzlich hat sie ihre bejubelte Europa-Tournee vor einem enthusiastischen Publikum beendet. Gerade hat Wees ihre neue Single "Third Wheel" veröffentlicht, die sie auch bei weiteren Auftritten präsentieren wird: etwa in Berlin, Genf, Mailand, Luxemburg und im November dann in Städten wie Amsterdam, Paris und London. Bis Ende November tritt die Sängerin auch erneut in Deutschland auf und wird am 30. November vor Heimpublikum in der Fabrik in Hamburg singen.

Zoe Wees tourte im Frühjahr 2022 durch Europa

Im Mai hat Zoe Wees ihren 20. Geburtstag gefeiert. Und schon jetzt kann sie auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken: Ihre Europatournee startete am 8. März in der irischen Hauptstadt Dublin, dann ging es weiter nach England, wo sie sich - wie sie im Gespräch mit NDR Kultur erzählte - fast wie zu Hause fühlt. Auf dem Tourneeplan standen Paris, Mailand, Wien, Brüssel und Amsterdam. Insgesamt elf Shows waren in Deutschland angesetzt - darunter die beiden Abschlusskonzerte im Hamburger Club Gruenspan, beide ausverkauft.

Auftritte bei US-Late-Night-Shows und American Music Awards

Sie war in den bekanntesten US-Late-Night-Shows und hatte sogar einen Auftritt bei den American Music Awards - als erste deutsche Sängerin überhaupt. Mit den Worten "Music all the way from Germany" stellte Jimmy Kimmel Zoe Wees im April 2021 in seiner Show vor.

Es folgte ein Clip, indem die Sängerin ihre neue Single performte. Bereits zuvor war sie - Corona-bedingt auf die gleiche Art - bei James Corden in der "Late Late Show" aufgetreten. Ein halbes Jahr später ist sie dann wirklich live im großen US-Fernsehen zu Gast: Singt in "The Tonight Show" bei Jimmy Fallon ihre Single "That's How It Goes" und bei den American Music Awards "Girls Like Us".

Zoe Wees: Karrierestart über Instagram und TikTok

Zoe Wees stammt aus Hamburg-Dulsberg, ist dort zur Schule gegangen. Bereits mit 14 weiß sie: Musik ist ihr Ding, soll ihr Job werden. Bei der TV-Castingshow "The Voice - Kids" fällt Wees 2017 schon auf. Viele Kollegen waren beeindruckt von ihrer Stimme und ihrem Talent. Gewonnen hatte sie den Wettbewerb damals nicht. Über Coverversionen von bekannten Stars wie Lewis Capaldi und James Bay sammelte die Hamburgerin in den vergangenen Jahren eine breite Fanbasis mit Hunderttausenden Followern auf Instagram und TikTok.

Aufgewachsen ist sie mit ihrer Mutter, den Vater lernt sie erst mit 16 kennen. Fast wütend singt sie: "Wie ich es hasse, dass ich wie deine Tochter aussehe." Ein Star, der keinen Star-Klischees entspricht.

Durchbruch feiert Wees mit der Single "Control"

2020 veröffentlichte sie dann ihre erste eigene Single "Control" und ist in Deutschland und auch einigen anderen europäischen Ländern gleich erfolgreich. "Control" beschreibt die Hoffnung, die Kontrolle zu behalten. Und von der Hilfe, die man dafür braucht. Ein sehr persönlicher Song, denn Wees litt als Kind an einer Form von Epilepsie, die zu Depressionen und einem Kontrollverlust führen kann. "Ich hatte Rolando-Epilepsie", erklärt Wees. Doch sie habe eine Lehrerin gehabt, die ihr immer geholfen habe. "Ohne sie wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin und könnte auch keinen Song darüber schreiben. Ich wollte einfach Danke sagen."

Single "Girls Like Us" und Zusammenarbeit mit Kygo und 6LACK

Im Sommer 2021 hat sie die EP "Golden Wings" veröffentlicht. Die Single "Girls Like Us" war in den Top 10 der Charts. Im Lied geht es um falsche Schönheitsideale und die Suche nach Akzeptanz. "Ich habe den Song geschrieben, als es mir nicht so gut, ich habe mich nicht gemocht, ich habe in den Spiegel geguckt, und: I don't like what I see. Ich habe dann den Song darauf geschrieben." Mit diesem Song habe sie versucht und gelernt sich zu akzeptieren. "Because I have to be in my body for he rest of my live. Also bringt es mir nichts, wenn ich es nicht mag. Also muss ich anfangen ihn zu lieben."

Im August veröffentlichte sie gemeinsam mit dem norwegischen Star-DJ Kygo den Song "Love Me Now". Das Lied kombiniert dessen Tropical-House-Sound mit Zoes Wees kraftvollem Gesang. Im September folgt die Single "That's How It Goes", die sie gemeinsam mit dem US-Rapper 6LACK aufgenommen hat. Am 6. November performte sie den Song vor Millionen Publikum bei "Wetten, dass?".

"Girls like Us" - Text um falsche Schönheitsideale

Zoe Wees ist eine Stimme ihrer Generation, mit Texten, die auch von Selbstzweifeln erzählen. "Wenn ich einen Song schreibe, genauso, wie ich es schreibe, rede ich auch mit meinem Therapeuten. Das ist schon mal ein großer Punkt, wo ich sagen kann: das ist wie Therapie für mich. Dann ist es immer etwas, was ich durchgemacht habe. Ich komme auf die Dinge klar, die ich durchgemacht habe, I accept them with my music." Sie gibt zu: "Ich rede nicht gern, ich hasse reden, ich hasse sprechen, und wenn ich das nicht muss, dann sing ich halt. Musik fängt da an, wo ich nicht mehr reden möchte."

Auftritt bei Fridays for Future

Sie will sich engagieren mit ihrer Musik, tritt bei "Fridays for Future" auf oder - etwa bei einem Friedenskonzert an ihrer alten Schule am Alten Teichweg: "Alles, was die Welt betrifft und was wir ändern könnten, wenn wir alle einer Meinung sind, I mean, das ist doch klar, dass man da mitwirkt. Jeder Künstler ist sich bewusst, wenn man eine audience, eine community hat, dass man die richtig nutzen sollte." Eines verspricht sie über ihre Musik: "Ich werde nie aufhören, niemals." Hoffentlich.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels stand geschrieben, dass Zoe Wees keinen Schulabschluss gemacht hätte. Das ist nicht korrekt, denn sie hat die Schule sehr wohl mit einem Abschluss in der Tasche verlassen. Wir haben den ursprünglichen Satz mittlerweile entfernt.

