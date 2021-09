Stand: 24.09.2021 00:02 Uhr Yard Act: Eingängiger Mix aus Post- und Dance-Punk

Yard Act treten am 24. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Immer wieder kommen interessante, junge Bands aus England, so auch Yard Act Die vier Jungs aus Leeds servieren einen Mix aus Post- und Dance-Punk, der eingängig klingt. Und in ihren Songs sparen sie nicht an Sozialkritik und politischen Standpunkten.

