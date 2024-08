Wie Hamburg das Kulturpublikum durchmischen will Stand: 20.08.2024 17:53 Uhr Die Elbphilharmonie und die Musicals sind die Stars in Hamburgs Kultur. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage der Kulturbehörde. Diese wollte für eine neue Werbekampagne wissen: Wer geht in die Theater, die Musicals, ins Ballett und in die Musikclubs?

von Daniel Kaiser

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat am Dienstag die Zahlen im Rathaus vorgestellt. Die meisten Befragten nehmen Hamburg als Kulturstadt wahr. Die Hälfte der Kulturkonsumenten kommt aus Hamburg. Etwa die Hälfte der Urlauber gibt an, wegen eines Kulturevents nach Hamburg gekommen zu sein.

Kulturpublikum überwiegend weiblich, kaum mit Migrationsgeschichte

Das Publikum ist überwiegend weiblich, um die 50 Jahre alt und gebildet. Die Besucherinnen und Besucher verfügen meist über ein mittleres oder hohes Einkommen. Interessant ist - und diese Zahl ist wirklich ein Augenöffner: Mehr als 80 Prozent der Kulturkonsumenten haben keine Migrationsgeschichte. Das heißt: Kultur in Hamburg erreicht vor allem einen bestimmten Teil der Bevölkerung.

Etwa ein Drittel aller Hamburgerinnen und Hamburger - meistens jüngere Menschen mit weniger Geld- nimmt keine geförderten Kulturangebote wahr. Dabei seien die Preise in Hamburg für Kultur besser, als ihr Ruf, sagt Brosda. Das erlebe er immer wieder bei Gesprächen.

Die Befragung hat ergeben, dass viele immer die gleichen Veranstaltungen besuchen - also entweder Oper oder Musical, Theater oder Popkonzerte. Deshalb gibt es die Kulturstadt-Kampagne "Mischen is possible". Die will vor allem eines errreichen, sagt Kultursenator Carsten Brosda. Sie solle "Lust darauf zu machen, Kulturorte zu besuchen, die man nicht schon kennt, sondern sich auf Neues einzulassen, Neues auszuprobieren und sich einen ganz eigenen Mix zusammenzustellen."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 20.08.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburg Kulturpolitik Elbphilharmonie