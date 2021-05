Welche Kulturveranstaltungen sind im Sommer möglich? Stand: 07.05.2021 12:17 Uhr Viele Kulturveranstalter hatten gehofft, dass im Sommer mit Open-Air-Veranstaltungen mehr Kultur möglich sein würde als drinnen. Veranstaltungen unter freiem Himmel unterliegen zurzeit aber noch den gleichen strengen Regeln wie Indoor-Veranstaltungen. Beitrag anhören 3 Min

von Anina Pommerenke

Findet es statt oder nicht? Das fragen sich derzeit noch zehntausende Heavy-Metal-Fans auf der ganzen Welt. Doch wenn die Macher des Wacken-Festivals so wie zahlreiche andere Kulturschaffende auf lockerere Regelungen für Open-Air-Veranstaltungen spekuliert haben, so hängen sie zurzeit immer noch in der Luft.

Das legt eine Stellungnahme für die Fans auf der Festival-Homepage nahe: "Gemeinsam mit anderen Festivalveranstaltern, verschiedenen Behörden, Virologen, Epidemiologen, Hygienikern, Politikern und vielen weiteren Experten arbeiten wir unermüdlich an Ideen und Konzepten. Wir setzen aktuell alle Hebel in Bewegung, um euch alsbald Planungssicherheit zu geben." Das Problem für Schleswig-Holsteins Kulturveranstalter: So recht weiß niemand, wie sich die Corona-Pandemie bis zum Sommer entwickelt. Und welche Regeln dann gelten werden.

Kulturveranstalter planen hauptsächlich für draußen

Das Schleswig-Holstein Musikfestival hat sich deswegen komplett neue Veranstaltungsorte gesucht. Wären es in normalen Jahren gerade mal drei Open-Air-Veranstaltungen, sind es in diesem Jahr rund 100. Zwei Drittel der 157 Konzerte sollen unter freiem Himmel stattfinden, erklärt Pressesprecherin Laura Hamdorf:

"Die aktuelle Situation ist die, dass wir von den Ordnungsämtern gar keine Genehmigung für unsere Konzerte im Sommer bekommen. Sowohl Outdoor oder Indoor, das ist ganz egal. Das liegt einfach daran, dass es aktuell noch gar keine rechtliche Grundlage für den Sommer gibt - also rechtliche Beschlüsse, die im Sommer gelten werden. Wir hoffen natürlich sehr, dass in absehbarer Zeit ein Stufenplan für die kommenden Monate entwickelt wird, aufgrund dessen wir dann auch mit etwas klarerem Blick in den Sommer schauen können."

Der Hintergedanke bei den zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen ist naheliegend: Man hat die Hoffnung, dass bei Konzerten auf der grünen Wiese mehr Menschen Platz finden, als nach dem Schachbrettprinzip im Konzertsaal verteilt. "Wir wollen, dass unser Publikum sich sicher fühlt. Und das ist draußen mit einer größeren Kapazität möglich als drinnen", sagt Laura Hamdorf.

Infektionsschutzgesetz unterscheidet nicht zwischen Indoor und Outdoor

Im aktuellen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung wird allerdings nicht zwischen Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen differenziert. Das hatte unter Kulturschaffenden für einen Aufschrei gesorgt. Für SHMF-Sprecherin Laura Hamdorf zurzeit jedoch kein Grund zur Sorge:

"Wir sehen uns nicht in der Situation gerade, unser Programm neu zu denken für den Sommer. Wir sind sehr sehr zuversichtlich, dass wir zu großen Teilen so stattfinden können, wie es aktuell geplant ist. Und auch wenn die Beschränkungen dann doch da sind, werden wir damit umgehen können und sind dann auch sehr gelassen."

Enger Austausch um Planbarkeit zu erreichen

Etwas schwieriger gestaltet sich aktuell die Planung des Kieler Sommertheaters: Traditionell wird dafür jedes Jahr unter freiem Himmel eine Tribüne für knapp 1.000 Menschen aufgebaut. Doch genauso wie für Indoor-Veranstaltungen würde auch hier - laut aktueller Verordnung - für das Publikum ein Abstand von 1,5 Meter in alle Richtungen gelten. Ob das Sommerevent unter diesen verschärften Bedingungen schwarze Zahlen schreiben würde und stattfinden könnte? Fraglich!

Intendant Daniel Karasek zeigt sich trotzdem optimistisch: "Kaum einer kann im Moment 'vorwissen', was im August genau sein wird. Das machen wir aber zusammen mit unserem Gesundheitsdezernenten Herrn Stöcken. Wir haben uns zusammengesetzt und prüfen jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage, welche Wege wir da gehen können. Das wäre auch für uns dringend zu wünschen, dass wir innerhalb von 14 Tagen zu einem Ergebnis kommen und in spätestens drei Wochen die Sommerbespielung auch ankündigen können."

Die Staatskanzlei der Landesregierung wollte sich zu konkreten Veranstaltungskonzepten noch nicht äußern. Man befinde sich in engem Austausch mit der Veranstaltungsbranche, heißt es auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Immerhin gibt es verhaltene Hoffnung: Grundsätzlich gelte das Prinzip "Draußen geht mehr als drinnen". Ministerpräsident Daniel Günther hatte bereits verlauten lassen, dass er im Sommer größere Veranstaltungen für möglich halte.

