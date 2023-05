Von der Teenie-Band zu Weltstars: Tokio Hotel sind zurück Stand: 18.05.2023 06:00 Uhr Mehr als 10 Millionen verkaufte Platten, französische Teenager, die nur ihretwegen Deutsch lernen wollten: Tokio Hotel aus Magdeburg ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands - und eine, die stark polarisiert hat. Jetzt feiern Bill, Tom, Georg und Gustav ihr Comeback: am 18. Mai 2023 auch mit einem Konzert in der Großen Freiheit in Hamburg.

von Jacqueline Moschkau

Es war im Jahr 2001 als die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, damals 12 Jahre alt, bei einem Auftritt in ihrer Heimatstadt Magdeburg die ein und zwei Jahre älteren Teenager Gustav Schäfer und Georg Listing kennen lernten. Bei einem lokalen Auftritt von Musikproduzent Peter Hoffmann (Johannes Oerding, Falco, Oli P.) entdeckt, bekommen die vier Jungs Gesangs- und Instrumentalunterricht, ein Produzenten- und Autorenteam und landen 2005 bei Universal Music unter Vertrag. Ab diesem Zeitpunkt nennen sich Bill (Gesang), Tom (Gitarre), Georg (Bass) und Gustav (Schlagzeug) Tokio Hotel und standen kurz davor mit ihrem Debütalbum "Schrei" die Welt zu erobern.

"Durch den Monsun" in die Herzen der Teenie-Mädchen

Das erste Studioalbum, erschien im September 2005, erreicht in Deutschland und Österreich Platz 1 der Charts und wird weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Insbesondere die Single-Auskopplung "Durch den Monsun" läßt den ostdeutschen Nachwuchsmusikern die Herzen von Teenie-Mädchen weltweit zufliegen - auch durch die englischsprachige Version "Monsoon". In Frankreich sind ganze Sprachklassen plötzlich überfüllt, weil junge Fans wegen Tokio Hotel Deutsch lernen wollen - das kennt man in diesem Ausmaß nur von der Rockband Rammstein.

Den Nerv der Zeit getroffen

Das Debütalbum von Tokio Hotel sind Coming-of-Age-Geschichten voller jugendlich verklärter Vorstellungen von Romantik und niemals endender Liebe; über den Wunsch unabhängig zu sein und die Suche nach dem eigenen Selbst; über das Erkennen, dass nicht alle Sandkasten-Freundschaften für die Ewigkeit gemacht sind - und das in einem musikalischen Stil, der den Nerv der frühen 2000er trifft. Hinzukommt die Bühnenpräsenz der Kaulitz-Brüder, die nach wie vor das unverkennbare Gesicht der Band sind. Dabei waren sie sich schon immer zugleich ähnlich und unterschiedlicher wie es kaum sein kann.

Von Gothic bis Glamrock - ein äußerlicher Wandel

Bill und Tom Kaulitz, sind eineiige Zwillinge, geboren am 1. September 1989. Tom (Gitarrist) pflegt in jungen Jahren ein Image zwischen Gangster-Rapper und HipHop-Kid und präsentiert sich heute als cooler Rebell mit langer Mähne - und als Ehemann von Deutschlands Topmodel Heidi Klum. Sein Bruder Bill hingegen bietet von Anfang an das Kontrastprogramm auf der Bühne: als Frontmann, Sänger und Mädchenschwarm im mystisch-düsteren Gothic-Rock-Schwarz. Heute kennt man ihn für seine feine, weiche Art, seinen bunt glitzernden, queeren Look mit etwas 70er-Jahre-Glamrock-Attitüde. Er ist nach wie vor der Individualist der Band. So ist es auch Bill, der 2021 seine Autobiografie "Career Suicide" veröffentlichte. Während Bill und Tom inzwischen in Los Angeles (U.S.A.) leben, wohnen Georg und Gustav in Berlin bzw. im heimischen Magdeburg.

Von Rock bis Synthpop

Nicht nur im Privaten und im Äußerlichen haben die Jungs von Tokio Hotel eine 180-Grad-Wende hingelegt. Nach "Schrei" (2005) folgten im üblichen Zwei-Jahres-Abstand die Alben "Zimmer 483" und "Humanoid". Das vierte Album "Kings of Suburbia" (2014) floppte. Nachdem die Teenie-Idole einst die größten Stadien der Welt gefüllt hatten, spielten sie den Start ihrer Comeback-Tour 2015 in der verhältnismäßig kleinen London Islington Assembly Hall. Zum einen lässt sich der Erfolgseinbruch der längeren Pause zwischen dem dritten und vierten Album zuschreiben, zum anderen setzten Tokio Hotel statt auf ihren wiedererkennbaren Teenie-Deutschrock auf einen harmlosen Einheitsbrei aus Elektro, R'n'B und Synthiepop. Auch "Dream Machine" (2017) konnte nicht an die frühen Jahre anknüpfen. Es folgten mehrere Single-Veröffentlichungen und zwei Jahre Pandemie, die die Band von ihrer Südamerika-Tournee abhält und eine Zeit der Besinnung wird. Im Frühjahr 2020 gehen Bill, Tom, Gustav und Georg dann wieder gemeinsam ins Studio. Schnell entsteht die Idee, das prägende Lied nochmal ein neu aufzulegen: "Monsoon 2020". "Damit hat sich ein Kreis geschlossen", sagt Tom Kaulitz. "Wir haben darauf zurückgeschaut, wo wir eigentlich herkommen und was seitdem passiert ist."

"Beyond The World"-Tour: Comeback mit neuem Album

Nach über 20 Jahren Bandgeschichte blicken Bill, Tom, Georg und Gustav also auf die Anfänge zurück und haben ihre neue Platte entsprechend benannt: "2001" ist als sechstes Studio-Album am 18. November 2022 erschienen - als CD und als Fanbox mit Poster, T-Shirt, Stickerbogen und mehr erschienen, also mit allem, was Fans aus den 1990er- und 2000er-Jahren kennen und lieben. Neben zahlreichen legendären Bühnenkostümen von Bill Kaulitz und einer Ausstellung der Awards und Instrumente ließ bei der Album-Releaseparty auch ein Throwback in ein Tokio-Hotel-Teenie-Zimmer mit Postern und Merch die Fanherzen der Anwesenden höher schlagen. "Unser neues Album ‚2001‘ ist das bunteste und selbstbewussteste Album unserer Karriere! Es vereint alle Facetten von Tokio Hotel aus zwanzig Jahren Bandgeschichte. Wir waren seit langer Zeit wieder gemeinsam im Studio und hatten nach dem coronabedingten Ausfall der Lateinamerikatour nach Jahren erstmals wieder gemeinsame Zeit zu viert - wie damals, als wir uns mit zwölf Jahren zum ersten Mal begegnet sind. Uns war es wichtig, unsere Freunde bei der Releaseparty mit auf diese Reise zu nehmen."

Im April 2023 gehen Tokio Hotel nun auf große "Beyond The World"-Tour. Einer der 16 Gigs führt die Band am Donnerstag, 18. Mai 2023, auch nach Hamburg in die Große Freiheit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt Rock und Pop