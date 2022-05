Usedom: New Yorker Philharmoniker spielen mit Anne-Sophie Mutter Stand: 21.05.2022 20:00 Uhr Das New York Philharmonic Orchester spielt am Samstagabend gemeinsam mit Violinistin Anne-Sophie Mutter auf der Bühne. Am Freitagabend hat das Orchester das Usedomer Musikfestival eröffnet.

Das Konzert mit Anne-Sophie Mutter war so schnell ausverkauft, dass auch Karten für die Generalprobe angeboten wurden. Ebenfalls ausverkauft - alle wollen sie sehen. Handys werden in die Luft gehalten und dann spielt sie. Hinter ihr auf der Bühne mehr als 100 Musiker und Musikerinnen und der Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker Jaap van Zweden.

Für das Konzert werden die Besucherinnen und Besucher in der ehemaligen NS-Raketenstation Peenemünde empfangen. Ausgerechnet hier soll Mutter das von ihrem früheren Ehemann André Previn für sie komponierte Violinkonzert "Anne-Sophie" spielen. Previn floh 1938 vor den Nazis. "Für mich als deutsche Musikerin ist es schwer, hier zu konzertieren. Es ist aber auch eine Chance für ein Miteinander", schildert die Geigerin. "Wir Musiker stehen für das Miteinander von ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, religiösen Wurzeln. Deshalb ist es auch ganz sinnfällig, dass wir das Violinkonzert von André Previn hier spielen, der als kleiner jüdischer Spund aus Deutschland nach Amerika fliehen musste."

Auch für Chefdirigent Jaap van Zweden ist es ein ganz besonderes Gastspiel: "Gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Musik Frieden bringen kann, den Frieden Mensch zu sein. Gerade jetzt, wo Russland diesen Krieg gegen die Ukraine führt, muss es die Botschaft unseres Orchesters sein, dass Musik eine der Lösungen sein kann, um sich als Menschen näher zu kommen."

Auftakt der Konzertreihe am Freitag mit Jan Lisiecki

Mit dem Besuch der Weltstars und der New Yorker Philharmoniker feiert das Usedomer Musikfestival 20 Jahre Friedenskonzerte in Peenemünde. Unter großem Applaus hat das New York Philharmonic Orchester am Freitagabend sein erstes Konzert auf Usedom gegeben. Als erstes präsentierte das Orchester das Werk "Lumina", komponiert von der jungen US-Amerikanerin Nina Shekhar. "Licht, das steht für die Hoffnung in einer so schweren Zeit", sagte Thomas Hummel, Intendant des Musikfestival, zu Beginn des Konzerts. Man wolle ein Zeichen des Friedens und der Toleranz aus Peenemünde in die Welt schicken.

Auf dem Programm im ausverkauften Kraftwerk Peenemünde standen zudem Werke von Dmitri Schostakowitsch und Ludwig van Beethoven. Star des Abends war der Solist Jan Lisiecki am Klavier. 1.200 Besucherinnen und Besucher kamen nach Angaben der Veranstalter zum Eröffnungskonzert des Usedomer Musikfestivals.

New Yorker Philharmoniker noch mit weiteren Auftritten

Die New Yorker Philharmoniker sind noch bis zum 24. Mai auf Usedom zu Gast. Geplant ist noch ein weiteres Konzert am Sonntag in der großen Kraftwerkshalle und zwei Kammermusikkonzerte in Heringsdorf und in Wolgast. Es ist die erste Auslandstournee des weltbekannten Orchesters seit 2019. Zehn Jahre hat Intendant Thomas Hummel auf das Gastspiel hingearbeitet. 2012 sprach er Kurt Masur zum ersten Mal darauf an, er war Ehren-Musikdirektor in New York. "Zuerst hab ich gesagt, es will jeder die New Yorker Philharmoniker haben. Wir haben ganz bestimmte Vorstellungen für ein Hotel, wir brauchen 150 Zimmer für so ein Orchester und das wurde in der Zwischenzeit gebaut. Dadurch war es schon mal möglich, das Orchester einzuladen. Aber es hat ein paar Jahre gedauert."

