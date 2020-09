Stand: 15.09.2020 12:00 Uhr - NDR Blue

Unsere Tipps für das Reeperbahn Festival 2020 von Heiko Block, NDR.de

Das Reeperbahn Festival in Hamburg ist das größte Clubfestival Europas. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind bei der 15. Auflage vom 16. bis 19. September deutlich weniger Künstlerinnen und Künstler als gewohnt dabei - dennoch gilt es rund hundert Bands und Musik-Acts zu entdecken. Die Vielfalt ist groß, fast alle Genres sind vertreten. Da es keine Einlassgarantie für die Konzerte gibt, ist es ratsam, sich immer auch einen Plan B oder C zu überlegen - aufgrund der Corona-Auflagen ist dies umso wichtiger. NDR.de hat sich durch das Musikprogramm gehört und gibt Tipps. (Hinweis: Viele Künstler treten an verschiedenen Tagen auf und tauchen deshalb auch mehrmals auf.) Zahlreiche Konzerte übertragen wir im Stream - eine Übersicht finden Sie hier.

Die Tipps für Mittwoch, 16. September

Akua Naru (USA), Mischung aus Hip-Hop, Rap, Soul, Jazz und R'n'B; 17.30 Uhr, Festival Village Stage

Alex Mayr (Deutschland), melodisch-eingängiger Pop; 19.30 Uhr, St. Pauli Kirche (auch Donnerstag, 19.45 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village)

Baby In Vain (Dänemark), Alternative-Grunge-Rock; 19 Uhr, Molotow Backyard

Bukahara (Deutschland), mitreißender Folk-Gypsy-Pop; 20.45 Uhr, Festival Village Stage (auch Donnerstag, 21.30 Uhr, Spielbude XL)

Dadi Freyr (Island), tanzbarer Elektro-Synthie-Pop; 22 Uhr, Spielbude XL

Das Paradies (Deutschland), entspannter Indie-Pop/Singer-Songwriter; 18.45 Uhr, St. Michaelis Kirche

Die Arbeit (Deutschland), düster-atmosphärischer Indie-Post-Punk; 21.45 Uhr, Nochtspeicher (auch Donnerstag, 19 Uhr, Molotow Backyard)

Douniah (Deutschland), chillig-jazziger Soul/R'n'B; 22.30 Uhr, Bahnhof Pauli im Klubhaus

Herr D.K. (Deutschland), Indie-Pop/Singer-Songwriter; 22.30 Uhr, Molotow Club

Jettes (Deutschland/USA), Indie-Garage-Rock; 22 Uhr, Molotow Backyard (auch Freitag, 15.45 Uhr, Spielbude XL)

Lùisa (Deutschland), atmosphärisch-verträumter Pop/Singer-Songwriterin; 15.45 Uhr, Spielbude XL & 22 Uhr, Resonanzraum im Bunker Feldstraße

Odd Couple (Deutschland), spaßig-schräger Indie-Pop-Rock; 22.15 Uhr, Uebel & Gefährlich (auch Donnerstag, 22.15 Uhr, Gruenspan)

Tina Dico (Dänemark), Folk-Pop/Singer-Songwriterin; 21.45 Uhr, Stage Operettenhaus

Voodoo Jürgens (Österreich), schräger Folk-Pop mit Wiener Dialekt; 22 Uhr, Gruenspan (auch Donnerstag, 18.15 Uhr, Spielbude XL)

Die Tipps für Donnerstag, 17. September

Alex Mayr (Deutschland), melodischer Pop; 19.45 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village (auch Mittwoch, 19.30 Uhr, St. Pauli Kirche)

Betterov (Deutschland), Indie-Pop-Rock/Singer-Songwriter; 16.30 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village (auch Freitag, 22 Uhr, Molotow Backyard)

Bilbao (Deutschland), entspannter Indie-Pop; 14.30 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village

Bukahara (Deutschland), mitreißender Folk-Gypsy-Pop; 21.30 Uhr, Spielbude XL (auch Mittwoch, 20.45 Uhr, Festival Village Stage)

Calby (Dänemark), poppiger Soul/R'n'B/Singer-Songwriter; 18 Uhr Knust / Lattenplatz & 22.15 Uhr, Resonanzraum im Bunker Feldstraße

Die Arbeit (Deutschland), düster-atmosphärischer Indie-Post-Punk; 19 Uhr, Molotow Backyard (auch Mittwoch, 21.45 Uhr, Nochtspeicher)

Die Sauna (Deutschland), Indie/Post-Punk/Rock; 20.30 Uhr, Knust Lattenplatz (auch Freitag, 19 Uhr, Molotow Backyard)

Drangsal (Deutschland), rockiger Retro-Indie-Synthie-Pop; 21 Uhr, Festival Village Stage (auch Freitag, 21.45 Uhr, Spielbude XL)

Gisbert zu Knyphausen (Singer-Songwriter) & Kai Schumacher (Pianist) (Deutschland) interpretieren zusammen mit den Duisburger Philharmonikern Werke von Komponist Franz Schubert neu; 21.30 Uhr, St. Michaelis Kirche (auch Freitag, 18.15 Uhr, St. Michaelis Kirche)

Ilgen-Nur (Deutschland), Singer-Songwriterin/Indie/Pop/Rock; 22 Uhr, Molotow Backyard (auch Freitag, 22.30 Uhr, St. Pauli Kirche)

Odd Couple (Deutschland), spaßig-schräger Indie-Pop-Rock; 22.15 Uhr, Gruenspan (auch Mittwoch, 22.15 Uhr, Uebel & Gefährlich)

Tom Gregory (Großbritannien), eingängiger Soul-Pop; 17.30 Uhr, Festival Village Stage

Tuvaband (Norwegen), düster-sphärischer Dream-Pop/Singer-Songwriterin; 22.15 Uhr, St. Pauli Kirche (auch Freitag, 17.15 Uhr, Nochtspeicher)

Voodoo Jürgens (Österreich), schräger Folk-Pop mit Wiener Dialekt; 18.15 Uhr, Spielbude XL (auch Mittwoch, 22 Uhr, Gruenspan)

Die Tipps für Freitag, 18. September

Amistat (Deutschland), entspannter Indie-Folk-Pop; 20.30 Uhr, Knust / Lattenplatz

Betterov (Deutschland), Indie-Pop-Rock/Singer-Songwriter; 22 Uhr, Molotow Backyard (auch Donnerstag, 16.30 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village)

Die Sauna (Deutschland), Indie/Post-Punk/Rock; 19 Uhr, Molotow Backyard (auch Donnerstag, 20.30 Uhr, Knust Lattenplatz)

Die Sterne (Deutschland), funkiger Indie-Pop/Hamburger Schule; 17.30 Uhr Festival Village Stage (auch Sonnabend, 21.30 Uhr, St. Michaelis Kirche)

Dillon (Deutschland), düster-atmosphärisch-verspielter Pop/Singer-Songwriterin; 22.15 Uhr, Gruenspan (auch Sonnabend, 18.30 Uhr, St. Michaelis Kirche)

Drangsal (Deutschland), rockiger Retro-Indie-Synthie-Pop; 21.45 Uhr, Spielbude XL (auch Donnerstag, 21 Uhr, Festival Village Stage)

Drens (Deutschland), rockiger Indie-Surf-Punk; 22.30 Uhr, Knust (auch Sonnabend, 16 Uhr, Spielbude XL)

Gisbert zu Knyphausen (Singer-Songwriter) & Pianist Kai Schumacher (Deutschland) interpretieren zusammen mit den Duisburger Philharmonikern Werke von Komponist Franz Schubert neu; 18.15 Uhr, St. Michaelis Kirche (auch Donnerstag, 21.30 Uhr, St. Michaelis Kirche)

Ilgen-Nur (Deutschland), Singer-Songwriterin/Indie/Pop/Rock; 22.30 Uhr, St. Pauli Kirche (auch Donnerstag, 22 Uhr, Molotow Backyard)

Jettes (Deutschland/USA), Indie-Garage-Rock; 15.45 Uhr, Spielbude XL (auch Mittwoch, 22 Uhr, Molotow Backyard)

Milliarden (Deutschland), rockiger Indie-Pop/Post-Punk; 21 Uhr, Festival Village Stage (auch Sonnabend, 19 Uhr, Gruenspan)

Nils Frevert (Deutschland), poetischer Indie-Pop/Singer-Songwriter; 22 Uhr, St. Michaelis Kirche (auch Sonnabend, 17.30 Uhr, Festival Village Stage)

Plàsi (Schweden), verträumt-entspannter Indie-Pop/Singer-Songwriter; 22.30 Uhr, Imperial Theater (auch Sonnabend, 19.15 Uhr, St. Pauli Kirche)

Tuvaband (Norwegen), düster-sphärischer Dream-Pop/Singer-Songwriterin; 17.15 Uhr, Nochtspeicher, (auch Donnerstag, 22.15 Uhr, St. Pauli Kirche)

Die Tipps für Sonnabend, 19. September

Blond (Deutschland), schräger, rockiger Indie-Pop; 14.30 Uhr, Festival Village Stage

Charlotte Brandi (Deutschland), Singer-Songwriterin/Pop/Chansons; 19.15 Uhr, Uebel & Gefährlich

Die Sterne (Deutschland), funkiger Indie-Pop/Hamburger Schule; 21.30 Uhr, St. Michaelis Kirche (auch Freitag, 17.30 Uhr, Festival Village Stage)

Dillon (Deutschland), düster-atmosphärisch-verspielter Pop/Singer-Songwriterin; 18.30 Uhr, St. Michaelis Kirche (auch Freitag, 22.15 Uhr, Gruenspan)

Drens (Deutschland), rockiger Indie-Surf-Punk; 16 Uhr, Spielbude XL (auch Freitag, 22.30 Uhr, Knust)

Erregung Öffentlicher Erregung (Deutschland), Indie-Pop-Punk; 19.30 Uhr, Knust

Fluppe (Deutschland), Indie-Pop/Rock/Post-Punk; 22.15 Uhr, Molotow Club

Milliarden (Deutschland), rockiger Indie-Pop/Post-Punk; 19 Uhr, Gruenspan (auch Freitag, 21 Uhr, Festival Village Stage)

Miu (Deutschland), Pop/Soul/R'n'B; 22.15 Uhr, Uebel & Gefährlich

Nils Frevert (Deutschland), poetischer Indie-Pop/Singer-Songwriter; 17.30 Uhr, Festival Village Stage (auch Freitag, 22 Uhr, St. Michaelis Kirche)

Plàsi (Schweden), verträumt-entspannter Indie-Pop/Singer-Songwriter; 19.15 Uhr, St. Pauli Kirche (auch Freitag, 22.30 Uhr, Imperial Theater)

Shybits (Deutschland), Indie/Alternative/Garage/Rock; 19.30 Uhr, Fritz Bühne im Festival Village

Talco (Italien), treibender Ska-Punk-Folk-Rock; 20.45 Uhr, Festival Village Stage

Digitales Festival: Streaming-Tipps

Das Festival findet in diesem Jahr nicht nur live vor Ort, sondern auch in digitaler Form statt. Auf der Seite des Reeperbahn Festivals wird es zahlreiche Konzerte im Stream und eigens für das Festival produzierte Videos-on-Demand geben - so können Musikfans aus aller Welt trotz Corona zumindest virtuell in Hamburg dabei sein und neue Talente entdecken. Unsere virtuellen Festival-Tipps:

Acua (Deutschland), psychedelischer Indie-Synthie-Pop

Elena Rud (Deutschland), Singer-Songwriterin / rockiger Indie-Pop

Tomma Intet (Schweden), psychedelischer Indie-Rock

#rbf20 - Festival-Infos Das 15. Reeperbahn Festival findet vom 16. bis 19. September 2020 in Hamburg statt. Für einen Überblick sorgt eine kostenlose App. Tagestickets kosten zwischen 45 und 65 Euro. Die Karten und weitere Infos gibt es über die Webseite des Festivals. Eine Tageskasse vor Ort gibt es in diesem Jahr nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich noch während der Veranstaltung ein Ticket online zu kaufen - Verfügbarkeit vorausgesetzt, denn aufgrund der Pandemie-gerechten Ausführung des Festivals sind die Ticket-Kontingente stark begrenzt.

