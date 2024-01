Udo Lindenberg versteigert Kunstwerk für guten Zweck Stand: 15.01.2024 10:43 Uhr Der Musiker Udo Lindenberg will eines seiner großformatigen Kunstwerke versteigern, die zuletzt im Bundesrat in Berlin ausgestellt wurden. Das Mindestgebot für das Bild liegt bei 30.300 Euro. Der Erlös kommt der Arche in Hamburg zugute.

Der Meistbietende soll das 1,50 mal 2 Meter große Gemälde mit dem Titel "Wir ziehen in den Frieden" eventuell sogar von Lindenberg persönlich überreicht bekommen, wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Ein konkreter Termin für eine Übergabe - im Beisein von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) - stehe noch nicht fest. Das Bild sei eines der wertvollsten Artefakte und ein einmaliges Monumentalwerk, sagte der Sprecher.

Lindenberg-Bild zeigt "Menschenfamilie, die zusammenhält"

Das farbenfrohe Bild auf Leinwand hat Lindenberg auch signiert. Im Mittelpunkt steht ein großes Peace-Zeichen, das aus den gemalten Köpfen verschiedenster Menschen zusammengesetzt ist. Neben dem Titel sind auf dem Kunstwerk Sprüche wie "Give Peace a Chance", "Abrüstung sofort!", "Menschen - Familie" und "Love" zu finden. Dazu finden sich die für Lindenberg typischen Figuren, die Sektgläser in der Hand haben oder das Peace-Zeichen zeigen. "Unsre Utopie, die eines Tages wahr werden muss - die große Menschenfamilie, die zusammenhält, über alle Kontinente, Grenzen und Kulturen hinweg", schrieb Lindenberg dazu auf Instagram.

Mindestgebot liegt bei 30.300 Euro - Versteigerung endet am Mittwoch

Mit dem Kunstwerk sollen mehr als 30.000 Euro ersteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei 30.300 Euro. Der geschätzte Wert liegt den Angaben zufolge bei rund 60.000 Euro. Bis Sonntagmittag waren bereits mehr als 35.000 Euro geboten worden. Die Solidaritätsversteigerung zugunsten des Hamburger Vereins Arche endet am Mittwoch um 17 Uhr.

"Ja, eins meiner wichtigsten Werke, wird hier versteigert zugunsten Arche Hamburg, toller Verein für benachteiligte Kids in mehreren Stadtvierteln von Hamburg‼ Countdown läuft, drück die Daumen, dass schön viel Kohle zusammenkommt. Yeah - komm, wir lassen die Kids nicht hängen", schrieb Lindenberg dazu auf Instagram.

Arche in Hamburg begleitet Kinder und Jugendliche

Die Arche gibt es deutschlandweit, in Hamburg ist der Verein in den Stadtteilen Jenfeld, Billstedt und Harburg aktiv. Die Einrichtungen begleiten Kinder und Jugendliche über eine lange Zeit, helfen in schwierigen Lebenslagen, bieten Mittag- und Abendessen, Platz zum Spielen und für Hausaufgaben sowie Klamotten aus der Kleiderkammer und vieles mehr. Die drei Hamburger Archen erreichen eigenen Angaben zufolge mehr als 1.200 Mädchen und Jungen im Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 15.01.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Malerei Rock und Pop